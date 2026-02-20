20 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO:EM PIRACICABA

Ladrão finge procurar emprego e furta carro de lava-rápido

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Após se oferecer para um teste prático no lava rápido, o homem furtou o Nissan Kicks.
Após se oferecer para um teste prático no lava rápido, o homem furtou o Nissan Kicks.

 Um crime inusitado chamou a atenção na tarde desta quinta-feira (19), em Piracicaba. Um homem se passou por candidato a uma vaga de emprego em um lava-rápido no bairro Paulicéia, e aproveitou a oportunidade para furtar o carro de um cliente.

LEIA MAIS

Segundo informações, o suspeito pediu para realizar um teste prático como parte do suposto processo de contratação. Demonstrando segurança, ele convenceu os funcionários e entrou no primeiro veículo disponível no estabelecimento. No entanto, o que parecia ser apenas uma avaliação profissional terminou em prejuízo: o homem saiu dirigindo e não retornou.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, e as imagens começaram a circular nas redes sociais pouco depois do ocorrido. A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na região. O veículo levado é um Nissan Kicks Sense CVT, placa TKN-3J87, visto pela última vez no bairro Santa Terezinha.

A.policia continua em diligência para localizar o suspeito e recuperar o automóvel. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas pelos canais da policia, 190 (PM) e 153 (GCM).

A identidade do indivíduo ainda não foi oficialmente divulgada.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários