Um crime inusitado chamou a atenção na tarde desta quinta-feira (19), em Piracicaba. Um homem se passou por candidato a uma vaga de emprego em um lava-rápido no bairro Paulicéia, e aproveitou a oportunidade para furtar o carro de um cliente.

Segundo informações, o suspeito pediu para realizar um teste prático como parte do suposto processo de contratação. Demonstrando segurança, ele convenceu os funcionários e entrou no primeiro veículo disponível no estabelecimento. No entanto, o que parecia ser apenas uma avaliação profissional terminou em prejuízo: o homem saiu dirigindo e não retornou.