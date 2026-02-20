Um crime inusitado chamou a atenção na tarde desta quinta-feira (19), em Piracicaba. Um homem se passou por candidato a uma vaga de emprego em um lava-rápido no bairro Paulicéia, e aproveitou a oportunidade para furtar o carro de um cliente.
Segundo informações, o suspeito pediu para realizar um teste prático como parte do suposto processo de contratação. Demonstrando segurança, ele convenceu os funcionários e entrou no primeiro veículo disponível no estabelecimento. No entanto, o que parecia ser apenas uma avaliação profissional terminou em prejuízo: o homem saiu dirigindo e não retornou.
Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, e as imagens começaram a circular nas redes sociais pouco depois do ocorrido. A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas na região. O veículo levado é um Nissan Kicks Sense CVT, placa TKN-3J87, visto pela última vez no bairro Santa Terezinha.
A.policia continua em diligência para localizar o suspeito e recuperar o automóvel. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas pelos canais da policia, 190 (PM) e 153 (GCM).
A identidade do indivíduo ainda não foi oficialmente divulgada.