A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (19) a “Operação Mercado Oculto”, que resultou na apreensão de mais de 100 cigarros eletrônicos e na prisão de um jovem de 21 anos suspeito de vender os produtos de forma clandestina em Piracicaba.
De acordo com a Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, a ação foi cumprida por volta das 11h, em um apartamento localizado na avenida Dois Córregos, no bairro Dois Córregos. O suspeito comercializava os dispositivos por encomenda, recebendo clientes que enviavam motoristas de aplicativo para retirar os produtos na portaria do condomínio.
Durante a busca, a polícia encontrou R$ 5.168, uma máquina de cartão, embalagens e cigarros eletrônicos já abertos. Inicialmente, o investigado negou a existência de outras mercadorias, mas acabou indicando o local onde estavam 109 unidades de “vapes” escondidas sob uma cama. O celular do suspeito também foi apreendido.
O jovem recebeu voz de prisão por suposta violação do artigo 278 do Código Penal, que trata de substâncias nocivas à saúde pública. Em depoimento, optou por permanecer em silêncio. Foi arbitrada fiança de R$ 3 mil, valor que foi pago, resultando na liberdade imediata do investigado.
A operação reforça o compromisso da Polícia Civil de combater o comércio ilegal de produtos que podem representar riscos à saúde da população.