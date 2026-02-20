A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (19) a “Operação Mercado Oculto”, que resultou na apreensão de mais de 100 cigarros eletrônicos e na prisão de um jovem de 21 anos suspeito de vender os produtos de forma clandestina em Piracicaba.

De acordo com a Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, a ação foi cumprida por volta das 11h, em um apartamento localizado na avenida Dois Córregos, no bairro Dois Córregos. O suspeito comercializava os dispositivos por encomenda, recebendo clientes que enviavam motoristas de aplicativo para retirar os produtos na portaria do condomínio.