Matheus Henrique Souza da Silva, de 23 anos, é o pedestre que morreu atropelado na noite desta quinta-feira (19), na Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba. No km 176+500. O jovem morreu no local.

Segundo informações, uma VW Saveiro, ocupada por um casal seguia pela rodovia, quando Matteus atravessou a pista. A motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O impacto foi brutal, e a vítima foi arremessada para o mato às margens da estrada, sem chances de reação.