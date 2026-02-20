Momentos de drama e tensão foram vividos por motoristas na noite desta quinta-feira (19), na Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba. No km 176+500, um pedestre foi brutalmente atropelado e morreu, provocando cenas dramáticas e desesperadoras.

LEIA MAIS

Segundo informações, uma VW Saveiro, ocupada por um casal trafegava pela rodovia quando, um homem atravessou a pista. A motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O impacto foi brutal, e a vítima foi arremessada para o mato às margens da estrada, sem chances de reação.