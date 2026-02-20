Momentos de drama e tensão foram vividos por motoristas na noite desta quinta-feira (19), na Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba. No km 176+500, um pedestre foi brutalmente atropelado e morreu, provocando cenas dramáticas e desesperadoras.
Segundo informações, uma VW Saveiro, ocupada por um casal trafegava pela rodovia quando, um homem atravessou a pista. A motorista ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O impacto foi brutal, e a vítima foi arremessada para o mato às margens da estrada, sem chances de reação.
Equipes da Eixo SP Concessionária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente, tentando reanimar o homem em meio ao caos. Cada segundo era uma corrida contra a morte, cada manobra uma luta pela vida.
Mas, infelizmente, o desfecho foi trágico. A médica do SAMU constatou o óbito ainda no local. A rodovia ficou tomada pelo silêncio e pela dor, enquanto as equipes isolavam o trecho para perícia.
Peritos atenderam a ocorrência e o corpo foi encaminhado ao instituto Médico Legal (IML), pela funerária. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária.