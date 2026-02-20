Piracicaba dará um novo passo na ampliação da assistência em saúde com a inauguração do Ambulatório de Epilepsia, marcada para 28 de fevereiro, às 9h. A entrega ocorrerá durante a 1ª Jornada Rara do município e reúne esforços da Prefeitura de Piracicaba, da Faculdade Anhembi Morumbi (campus local) e da Associação Brasileira de Epilepsia (ABE).
Novo serviço amplia atendimento neurológico
O ambulatório chega com a proposta de reforçar a rede de atenção às pessoas com epilepsia, oferecendo acompanhamento especializado, diagnóstico mais preciso e orientação contínua a pacientes e familiares.
Segundo a organização, o projeto busca integrar assistência, formação profissional e produção de conhecimento, fortalecendo o cuidado no município e ampliando o acesso a serviços especializados.
Evento discute doenças raras
A inauguração integra a programação da 1ª Jornada Rara de Piracicaba, que acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro na Faculdade Anhembi Morumbi. O encontro tem como foco qualificar a assistência e fortalecer a linha de cuidado das doenças raras na cidade.
Entre os temas previstos estão o panorama atual e os desafios da atenção às doenças raras em Piracicaba e no Estado de São Paulo, além do papel da Atenção Primária na redução do tempo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico.
Estratégia conjunta
A iniciativa resulta da articulação entre poder público, academia e sociedade civil organizada. A expectativa é que o novo ambulatório se torne referência local para práticas integradas de cuidado, ensino e educação em saúde.
A proposta também reforça políticas públicas voltadas à inclusão, ao cuidado integral e ao enfrentamento do estigma associado às condições neurológicas.
O que é epilepsia
A epilepsia é uma condição neurológica caracterizada por descargas elétricas anormais no cérebro, que podem provocar crises com movimentos involuntários, alterações de consciência e outras manifestações.
A origem pode ser genética ou adquirida, como em casos de traumatismo craniano ou AVC. A condição atinge pessoas de todas as idades e ainda enfrenta desafios relacionados à desinformação e ao preconceito.
Panorama das doenças raras
As doenças raras correspondem a um grupo amplo de enfermidades que atingem parcela reduzida da população. Estima-se a existência de mais de 5 mil tipos diferentes, com causas que podem ser genéticas, ambientais, infecciosas ou imunológicas.
No Brasil, entre 13 e 15 milhões de pessoas convivem com alguma doença rara. Entre os exemplos estão distrofia muscular de Duchenne, fibrose cística e esclerose lateral amiotrófica (ELA), condições geralmente crônicas e de evolução progressiva