Piracicaba dará um novo passo na ampliação da assistência em saúde com a inauguração do Ambulatório de Epilepsia, marcada para 28 de fevereiro, às 9h. A entrega ocorrerá durante a 1ª Jornada Rara do município e reúne esforços da Prefeitura de Piracicaba, da Faculdade Anhembi Morumbi (campus local) e da Associação Brasileira de Epilepsia (ABE).

Novo serviço amplia atendimento neurológico

O ambulatório chega com a proposta de reforçar a rede de atenção às pessoas com epilepsia, oferecendo acompanhamento especializado, diagnóstico mais preciso e orientação contínua a pacientes e familiares.

Segundo a organização, o projeto busca integrar assistência, formação profissional e produção de conhecimento, fortalecendo o cuidado no município e ampliando o acesso a serviços especializados.