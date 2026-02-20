20 de fevereiro de 2026
NOVO AMBULATÓRIO

Piracicaba inaugura Ambulatório de Epilepsia no dia 28

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Piracicaba

Piracicaba dará um novo passo na ampliação da assistência em saúde com a inauguração do Ambulatório de Epilepsia, marcada para 28 de fevereiro, às 9h. A entrega ocorrerá durante a 1ª Jornada Rara do município e reúne esforços da Prefeitura de Piracicaba, da Faculdade Anhembi Morumbi (campus local) e da Associação Brasileira de Epilepsia (ABE).

Novo serviço amplia atendimento neurológico

O ambulatório chega com a proposta de reforçar a rede de atenção às pessoas com epilepsia, oferecendo acompanhamento especializado, diagnóstico mais preciso e orientação contínua a pacientes e familiares.

Segundo a organização, o projeto busca integrar assistência, formação profissional e produção de conhecimento, fortalecendo o cuidado no município e ampliando o acesso a serviços especializados.

Evento discute doenças raras

A inauguração integra a programação da 1ª Jornada Rara de Piracicaba, que acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro na Faculdade Anhembi Morumbi. O encontro tem como foco qualificar a assistência e fortalecer a linha de cuidado das doenças raras na cidade.

Entre os temas previstos estão o panorama atual e os desafios da atenção às doenças raras em Piracicaba e no Estado de São Paulo, além do papel da Atenção Primária na redução do tempo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico.

Estratégia conjunta

A iniciativa resulta da articulação entre poder público, academia e sociedade civil organizada. A expectativa é que o novo ambulatório se torne referência local para práticas integradas de cuidado, ensino e educação em saúde.

A proposta também reforça políticas públicas voltadas à inclusão, ao cuidado integral e ao enfrentamento do estigma associado às condições neurológicas.

O que é epilepsia

A epilepsia é uma condição neurológica caracterizada por descargas elétricas anormais no cérebro, que podem provocar crises com movimentos involuntários, alterações de consciência e outras manifestações.

A origem pode ser genética ou adquirida, como em casos de traumatismo craniano ou AVC. A condição atinge pessoas de todas as idades e ainda enfrenta desafios relacionados à desinformação e ao preconceito.

Panorama das doenças raras

As doenças raras correspondem a um grupo amplo de enfermidades que atingem parcela reduzida da população. Estima-se a existência de mais de 5 mil tipos diferentes, com causas que podem ser genéticas, ambientais, infecciosas ou imunológicas.

No Brasil, entre 13 e 15 milhões de pessoas convivem com alguma doença rara. Entre os exemplos estão distrofia muscular de Duchenne, fibrose cística e esclerose lateral amiotrófica (ELA), condições geralmente crônicas e de evolução progressiva

