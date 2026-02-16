Durante o período de Carnaval, a cerveja figura entre as bebidas alcoólicas mais consumidas pelos foliões. Especialistas alertam que o consumo dessa e de outras bebidas com álcool está associado a riscos para a saúde, especialmente para o sistema cardiovascular.

O álcool é uma substância psicoativa que atua em diversos órgãos, incluindo o coração. A ingestão em excesso pode contribuir para o desenvolvimento de cardiomiopatia alcoólica, arritmias, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, diabetes e aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue.

