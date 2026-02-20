O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba realizará uma série de manutenções programadas ao longo desta semana em diferentes regiões da cidade. As ações integram o Programa de Redução de Perdas e incluem a substituição e instalação de registros de manobra para a setorização da rede de distribuição.

A autarquia orienta que moradores com reservação façam uso consciente da água durante os períodos de intervenção, já que pode haver oscilações no abastecimento até a normalização do sistema.

Segunda-feira (23): Nova Piracicaba

Avenida Paulista x Rua José Carlos Pifer

Avenida Presidente Kennedy x Rua Dr. Gilberto Silva de Andrade

Rua José Bruzantin x Rua Ana Nery

Rua Virgolino de Oliveira x Rua Assis Chateubriand

Os trabalhos ocorrerão das 9h às 16h, com foco na região do bairro Nova Piracicaba. Devem ser beneficiados os bairros Algodoal, Nova Piracicaba, Jardim Witier, Jardim Monumento, Terras do Engenho, Vila Rezende e Jardim Mercedes (6,21%).