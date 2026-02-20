O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba realizará uma série de manutenções programadas ao longo desta semana em diferentes regiões da cidade. As ações integram o Programa de Redução de Perdas e incluem a substituição e instalação de registros de manobra para a setorização da rede de distribuição.
A autarquia orienta que moradores com reservação façam uso consciente da água durante os períodos de intervenção, já que pode haver oscilações no abastecimento até a normalização do sistema.
Segunda-feira (23): Nova Piracicaba
- Avenida Paulista x Rua José Carlos Pifer
- Avenida Presidente Kennedy x Rua Dr. Gilberto Silva de Andrade
- Rua José Bruzantin x Rua Ana Nery
- Rua Virgolino de Oliveira x Rua Assis Chateubriand
Os trabalhos ocorrerão das 9h às 16h, com foco na região do bairro Nova Piracicaba. Devem ser beneficiados os bairros Algodoal, Nova Piracicaba, Jardim Witier, Jardim Monumento, Terras do Engenho, Vila Rezende e Jardim Mercedes (6,21%).
Quinta-feira (26): região da Pompeia
Na quinta-feira, também das 9h às 16h, as equipes atuarão nos seguintes cruzamentos:
- Avenida Rio das Pedras x Rua Lutero Luiz
- Avenida Rio das Pedras x Rua Altemir de Jesus Thomas
- Avenida Rio das Pedras x Rua José Polizel Sobrinho
- Avenida Rio das Pedras x Rua Dumont
- Rua Leila Diniz x Rua Clara Nunes
Serão beneficiados os bairros Pompeia, Altos da Pompeia, Jardim Ipanema, Jardim Amã, Condomínio Recanto do Piracicamirim, Irmãos Camolesi, Condomínio Gaivotas, Alvorada, Sol Nascente, Jardim Itaberá, Jardim Itamaracá, Altos do Taquaral, Terra Rica III e Centro Agrícola Taquaral, abrangendo cerca de 3,36% dos usuários.
Sexta-feira (27): região do Dois Córregos
Encerrando a programação semanal, na sexta-feira (27), das 9h às 16h, a manutenção será realizada nos cruzamentos:
- Rua Genoveva Nasato Formággio x Rua José Antônio Tricânico
- Rua Baptista Formaggio x Rua Genoveva Nasato Formággio
A intervenção deve beneficiar os bairros Dois Córregos, Santa Rita, Tupi, Conceição, Jardim Bartira, Parque Peória e Jardim das Oliveiras, o que representa aproximadamente 3,18% dos usuários.
Normalização e orientações
Segundo o Semae, o fornecimento de água será restabelecido gradativamente após a conclusão dos serviços. O cronograma pode sofrer alterações em caso de chuvas, tempestades ou atendimentos emergenciais.
Canais de atendimento
A população pode obter informações ou registrar ocorrências pelos canais oficiais: WhatsApp (19) 3403-9608, Central 0800 772 9611, Disque 115 (telefone fixo), além do site e da Agência Web do Semae.