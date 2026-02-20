O roxo chama atenção para o Lúpus Eritematoso Sistêmico, a Fibromialgia e o Alzheimer. Já o laranja destaca a importância do diagnóstico precoce da Leucemia e incentiva a doação de medula óssea.

Fevereiro é marcado por duas campanhas que transformaram o mês em um período de alerta à saúde: o Fevereiro Roxo e o Fevereiro Laranja. Criadas de forma independente, as iniciativas se uniram no calendário da conscientização e hoje mobilizam profissionais da saúde, gestores públicos e a sociedade para ampliar a informação sobre doenças crônicas e graves.

O Lúpus é uma doença autoimune sistêmica, em que o próprio sistema imunológico passa a atacar tecidos saudáveis do corpo. Os sintomas podem variar bastante: de dores nas articulações e manchas na pele até inflamações em órgãos como rins, pulmões e coração. Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 65 mil brasileiros convivem com a doença.

A Fibromialgia, que atinge aproximadamente 3% da população brasileira, provoca dores musculares generalizadas, fadiga persistente, alterações no sono e dificuldades cognitivas, como lapsos de memória e sensação de “cabeça pesada”. O diagnóstico é clínico, feito a partir da avaliação médica, já que não há exame laboratorial específico para identificá-la.

No caso do Alzheimer, os primeiros sinais costumam envolver esquecimentos frequentes, desorientação e mudanças comportamentais. A doença é progressiva e compromete gradualmente funções cognitivas essenciais, exigindo suporte familiar e acompanhamento multiprofissional.