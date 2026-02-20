Moradores do bairro Parque Orlanda, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria do local.
Segundo relatos, nas ruas Fernando Novello, próximo ao número 370, e Corcovado, nas imediações do Residencial Piracicaba 3, o mato está alto e há acúmulo de entulho em terrenos e áreas públicas.
De acordo com os moradores, a situação tem gerado preocupação, principalmente em razão da presença de animais peçonhentos. Eles relataram o aparecimento frequente de escorpiões nas imediações das residências e afirmaram que já registraram ocorrências junto aos canais competentes do município.
Os moradores também informaram que os brinquedos e bancos da praça de lazer do bairro apresentam danos, o que tem limitado o uso do espaço por famílias e crianças.
A comunidade solicita a realização de serviços de limpeza, roçagem e manutenção nas vias e na praça, além de providências em relação ao descarte irregular de entulho.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a área na rua Fernando Novello é uma APP (Área de Preservação Permanente) e, por isso, o corte de mato só pode ser executado na calçada - o que já está programado para a primeira quinzena de março. Sobre o entulho, a limpeza será feita na semana que vem. Quanto ao parquinho, a Pasta já programou a manutenção dos brinquedos e o corte de mato para a semana que vem".