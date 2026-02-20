20 de fevereiro de 2026
ALÔ, PREFEITO!

Escorpiões e mato alto revelam abandono em bairro de Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
De acordo com os moradores, a situação tem gerado preocupação, principalmente em razão da presença de animais peçonhentos

Moradores do bairro Parque Orlanda, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria do local.

Segundo relatos, nas ruas Fernando Novello, próximo ao número 370, e Corcovado, nas imediações do Residencial Piracicaba 3, o mato está alto e há acúmulo de entulho em terrenos e áreas públicas.

Saiba Mais:

De acordo com os moradores, a situação tem gerado preocupação, principalmente em razão da presença de animais peçonhentos. Eles relataram o aparecimento frequente de escorpiões nas imediações das residências e afirmaram que já registraram ocorrências junto aos canais competentes do município.

Os moradores também informaram que os brinquedos e bancos da praça de lazer do bairro apresentam danos, o que tem limitado o uso do espaço por famílias e crianças.

A comunidade solicita a realização de serviços de limpeza, roçagem e manutenção nas vias e na praça, além de providências em relação ao descarte irregular de entulho.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a área na rua Fernando Novello é uma APP (Área de Preservação Permanente) e, por isso, o corte de mato só pode ser executado na calçada - o que já está programado para a primeira quinzena de março. Sobre o entulho,  a limpeza será feita na semana que vem. Quanto ao parquinho, a Pasta já programou a manutenção dos brinquedos e o corte de mato para a semana que vem".

