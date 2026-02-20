A comunidade solicita a realização de serviços de limpeza, roçagem e manutenção nas vias e na praça, além de providências em relação ao descarte irregular de entulho.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a área na rua Fernando Novello é uma APP (Área de Preservação Permanente) e, por isso, o corte de mato só pode ser executado na calçada - o que já está programado para a primeira quinzena de março. Sobre o entulho, a limpeza será feita na semana que vem. Quanto ao parquinho, a Pasta já programou a manutenção dos brinquedos e o corte de mato para a semana que vem".