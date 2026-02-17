A Câmara Municipal de Piracicaba deve votar, em regime de urgência, o Projeto de Lei Complementar 4/2026, que institui o Refis (Programa de Regularização Fiscal) no município. A proposta entra em discussão após o recesso de Carnaval, durante a 5ª Reunião Ordinária, marcada para o próximo dia 23, às 19 horas.

O projeto foi encaminhado pelo prefeito Helinho Zanatta (PSD), após a indicação 421/2026 apresentada por um grupo de vereadores ao Executivo, sugerindo estudo para implantação do programa na cidade.

A matéria será analisada em primeira discussão na reunião ordinária. Também estão convocadas até duas reuniões extraordinárias, na sequência, para votação em segunda discussão. O texto recebeu parecer conjunto favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; e Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas.