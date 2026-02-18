No dia 19 de janeiro, um surto de mal-estar coletivo atingiu 152 funcionários da Hyundai Mobis, em Piracicaba, e deu início a uma divergência pública sobre a qualidade da água consumida na unidade. Na última sexta-feira (13), a empresa afirmou que análises internas identificaram ausência de cloro residual na água utilizada no local.

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae Piracicaba) sustenta que o abastecimento público estava dentro dos padrões exigidos pela legislação federal.

Os trabalhadores apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação alimentar, como diarreia e vômitos, após utilizarem o refeitório da fábrica.

Apontamentos da empresa