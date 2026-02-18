O maior festival gastronômico do Brasil dedicado ao torresmo chega pela primeira vez em Americana, cidade vizinha a Piracicaba. O Torresmofest acontece entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, com entrada gratuita e programação que combina comida, música ao vivo e atividades para toda a família.

Conhecido por reunir milhares de visitantes em diversas cidades do país (são mais de 550 edições realizadas e mais de 9 milhões de pessoas alcançadas), o evento tem como estrela o torresmo em diferentes versões. Do clássico pururuca ao torresmo de rolo fatiado, passando pelo tradicional de boteco, o cardápio aposta tanto na tradição quanto em releituras criativas.

