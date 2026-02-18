O maior festival gastronômico do Brasil dedicado ao torresmo chega pela primeira vez em Americana, cidade vizinha a Piracicaba. O Torresmofest acontece entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, com entrada gratuita e programação que combina comida, música ao vivo e atividades para toda a família.
Conhecido por reunir milhares de visitantes em diversas cidades do país (são mais de 550 edições realizadas e mais de 9 milhões de pessoas alcançadas), o evento tem como estrela o torresmo em diferentes versões. Do clássico pururuca ao torresmo de rolo fatiado, passando pelo tradicional de boteco, o cardápio aposta tanto na tradição quanto em releituras criativas.
VEJA MAIS:
- IHGP lança 28ª revista sobre a história de Piracicaba
- Final de Semana do Automobilismo acontece perto de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Mas o festival vai além da iguaria suína. Mais de 25 expositores participam com opções como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas e lanches variados. Entre os destaques também estão o churrasco grego e o arroz caldoso de cupim, inspirado em prato típico espanhol com adaptação brasileira. Para quem não abre mão da sobremesa, haverá doces artesanais e outras opções açucaradas.
O evento é pet friendly e conta com área kids gratuita, ampliando o público e tornando o passeio uma alternativa para famílias que buscam lazer acessível no fim de semana na região. Para acompanhar os pratos, o público encontrará chopp artesanal, cervejas e drinks variados.
A programação musical traz shows todos os dias, com tributos e apresentações ao vivo:
Quinta-feira (26)
20h – Living in Sing (Cover Bon Jovi)
Sexta-feira (27)
20h – Banda M05 (Tributo Mamonas)
Sábado (28)
14h – Samara Bueno (voz e violão)
17h – Rômulo Jesus (samba e pagode)
20h – The Mars Tributo (Bruno Mars Cover)
Domingo (1º)
14h – Bruna Campos (voz e violão)
17h – La Legion (Legião Urbana Cover)
20h – Bohemian Rock (Tributo Queen)
O Torresmofest funciona das 12h às 22h e deve atrair público de cidades da região, como Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, consolidando-se como mais uma opção de lazer gastronômico no interior paulista.