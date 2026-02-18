18 de fevereiro de 2026
SABOR & MÚSICA

Torresmofest estreia na região de Piracicaba com entrada grátis

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
O Torresmofest deve atrair público de cidades da região de Piracicaba, consolidando-se como mais uma opção de lazer gastronômico no interior paulista.
O maior festival gastronômico do Brasil dedicado ao torresmo chega pela primeira vez em Americana, cidade vizinha a Piracicaba. O Torresmofest acontece entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, com entrada gratuita e programação que combina comida, música ao vivo e atividades para toda a família.

Conhecido por reunir milhares de visitantes em diversas cidades do país (são mais de 550 edições realizadas e mais de 9 milhões de pessoas alcançadas), o evento tem como estrela o torresmo em diferentes versões. Do clássico pururuca ao torresmo de rolo fatiado, passando pelo tradicional de boteco, o cardápio aposta tanto na tradição quanto em releituras criativas.

Mas o festival vai além da iguaria suína. Mais de 25 expositores participam com opções como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas e lanches variados. Entre os destaques também estão o churrasco grego e o arroz caldoso de cupim, inspirado em prato típico espanhol com adaptação brasileira. Para quem não abre mão da sobremesa, haverá doces artesanais e outras opções açucaradas.

O evento é pet friendly e conta com área kids gratuita, ampliando o público e tornando o passeio uma alternativa para famílias que buscam lazer acessível no fim de semana na região. Para acompanhar os pratos, o público encontrará chopp artesanal, cervejas e drinks variados.

A programação musical traz shows todos os dias, com tributos e apresentações ao vivo:

Quinta-feira (26)

20h – Living in Sing (Cover Bon Jovi)

Sexta-feira (27)

20h – Banda M05 (Tributo Mamonas)

Sábado (28)

14h – Samara Bueno (voz e violão)

17h – Rômulo Jesus (samba e pagode)

20h – The Mars Tributo (Bruno Mars Cover)

Domingo (1º)

14h – Bruna Campos (voz e violão)

17h – La Legion (Legião Urbana Cover)

20h – Bohemian Rock (Tributo Queen)

O Torresmofest funciona das 12h às 22h e deve atrair público de cidades da região, como Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, consolidando-se como mais uma opção de lazer gastronômico no interior paulista.

