Instituto das Apóstolas do Cenáculo celebra 70 anos de fundação

Por Redação JP1
| Tempo de leitura: 2 min
Diocese de Piracicaba
“Deus é Amor”. Desde o princípio, a congregação assumiu como prioridade o atendimento às urgências pastorais da Igreja, com atenção especial aos mais pobres e às crianças.

O Instituto Apostólico Secular de Nossa Senhora do Cenáculo celebra, neste mês de fevereiro, 70 anos de fundação. A data oficial recorda 11 de fevereiro de 1956, quando a obra teve início em Monte Santo de Minas (MG), mas foi em Piracicaba que o Instituto consolidou sua missão e ampliou sua atuação pastoral ao longo das décadas.

Fundado por Madre Maria do Cenáculo nome religioso de Zulmira Soares e tendo como cofundador o padre jesuíta Roberto Drummond Gonçalves, o Instituto nasceu com aprovação diocesana e com a missão de anunciar a mensagem inspirada na Primeira Carta de João: “Deus é Amor”. Desde o princípio, a congregação assumiu como prioridade o atendimento às urgências pastorais da Igreja, com atenção especial aos mais pobres e às crianças.

A presença em Piracicaba começou em 8 de dezembro de 1957, a convite do então bispo Dom Ernesto de Paula. As irmãs iniciaram o trabalho junto às famílias atendidas no Asilo São Vicente de Paulo. No ano seguinte, em 5 de agosto de 1958, foi fundado o Cenáculo Nossa Senhora de Lourdes, no bairro São Judas, que se tornou casa de formação e centro de apostolado na cidade.

Ao longo dos anos, o Instituto passou por importantes etapas de organização e consolidação, incluindo a revisão de suas constituições e a aprovação canônica, acompanhadas pelos bispos de Piracicaba, entre eles Dom Aniger Francisco Maria Melilo e Dom Eduardo Koaik.

Carisma e missão

Ser uma Irmã do Cenáculo significa viver a espiritualidade centrada na Eucaristia e no testemunho do amor de Deus no cotidiano. A congregação atua em diversas frentes, como Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde, Missões Populares e trabalhos paroquiais, sempre com presença comunitária e inserção nas realidades locais.

A espiritualidade do Instituto tem na Adoração ao Santíssimo Sacramento um de seus pilares, além da oração comunitária e da vida fraterna. Nossa Senhora do Cenáculo, escolhida como padroeira pela fundadora, inspira as religiosas a viverem o serviço, o silêncio e a disponibilidade, à semelhança de Maria.

