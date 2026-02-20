O Instituto Apostólico Secular de Nossa Senhora do Cenáculo celebra, neste mês de fevereiro, 70 anos de fundação. A data oficial recorda 11 de fevereiro de 1956, quando a obra teve início em Monte Santo de Minas (MG), mas foi em Piracicaba que o Instituto consolidou sua missão e ampliou sua atuação pastoral ao longo das décadas.

Fundado por Madre Maria do Cenáculo nome religioso de Zulmira Soares e tendo como cofundador o padre jesuíta Roberto Drummond Gonçalves, o Instituto nasceu com aprovação diocesana e com a missão de anunciar a mensagem inspirada na Primeira Carta de João: “Deus é Amor”. Desde o princípio, a congregação assumiu como prioridade o atendimento às urgências pastorais da Igreja, com atenção especial aos mais pobres e às crianças.

A presença em Piracicaba começou em 8 de dezembro de 1957, a convite do então bispo Dom Ernesto de Paula. As irmãs iniciaram o trabalho junto às famílias atendidas no Asilo São Vicente de Paulo. No ano seguinte, em 5 de agosto de 1958, foi fundado o Cenáculo Nossa Senhora de Lourdes, no bairro São Judas, que se tornou casa de formação e centro de apostolado na cidade.