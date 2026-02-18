A divulgação de um prazo relacionado à substituição das placas veiculares pelo padrão Mercosul voltou a mobilizar motoristas em todo o Brasil. A principal dúvida é se todos os proprietários precisam correr para fazer a troca em 2026.

Apesar do anúncio feito pelo Governo Federal, não há determinação para que toda a frota nacional substitua imediatamente o modelo antigo. A exigência continua vinculada a situações específicas previstas nas normas de trânsito.

Quando a placa Mercosul é obrigatória