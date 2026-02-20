O ator Eric Dane morreu nesta quinta-feira (19), aos 53 anos, em decorrência da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A notícia foi confirmada por meio de comunicado oficial divulgado à imprensa. Conhecido mundialmente por interpretar o cirurgião Mark Sloan na série Grey’s Anatomy, o artista recebeu homenagens emocionadas de colegas de elenco e da produção.

Grey's Anatomy marcou gerações com seus personagens intensos e carismáticos, e Dane foi um dos rostos mais lembrados da trama. Ele entrou inicialmente como participação especial na segunda temporada e, devido ao sucesso do personagem, tornou-se fixo no elenco no ano seguinte. Seu papel, Mark Sloan apelidado pelos fãs de “McSteamy” permaneceu na série até a nona temporada, após a morte do personagem em consequência de um acidente aéreo exibido no final da oitava temporada.

O ator Patrick Dempsey, que interpretou o Dr. Derek Shepherd, lamentou profundamente a perda do amigo. Em declaração, afirmou que é “difícil colocar em palavras” o sentimento diante da morte de Dane e destacou a dor vivida pelos filhos do ator. Dempsey também relembrou, com carinho, a primeira cena do colega na série, descrevendo o carisma e a presença marcante que ele demonstrou desde sua estreia.