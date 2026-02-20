O único criador comercial de primatas legalizado no Brasil foi fechado em Xanxerê (SC) após operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com apoio da Polícia Federal e da Polícia Militar Ambiental. Ao todo, 174 animais, entre aves e macacos, foram apreendidos em meio a graves indícios de maus-tratos.

O criadouro estava embargado desde 2011, mas continuou funcionando por mais de uma década amparado por decisões judiciais. Em 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu o embargo e determinou a paralisação definitiva das atividades. Apesar disso, segundo o Ibama, o responsável ainda anunciava a venda de animais nas redes sociais.

Durante a fiscalização, as equipes encontraram macacos mantidos em gaiolas sem acesso adequado a água e alimentação, além de ambientes sem aquecimento em dias de baixas temperaturas. Também foram identificados filhotes separados das mães e recintos considerados pequenos e inadequados para as espécies mantidas no local.