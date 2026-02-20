A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) promove, no domingo, 22 de fevereiro de 2026, a Recepção dos Ingressantes 2026. O evento será realizado das 8h às 13h, no campus da Universidade de São Paulo em Piracicaba, e é voltado aos novos estudantes de graduação e seus acompanhantes.

A programação começa às 8h, no hall de entrada do Edifício Central, com acolhimento dos ingressantes e familiares, entrega de kits e crachás e arrecadação voluntária de donativos. Na sequência, das 8h30 às 10h, acontece a Abertura Institucional, no Salão Nobre do Edifício Central, com apresentação do Coral Luiz de Queiroz e participação de dirigentes do campus, além de representante do Ministério Público, que abordarão temas importantes para a trajetória acadêmica.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Das 10h às 11h, os estudantes participam de uma caminhada guiada pelo campus até o Ginásio de Esportes (SCPRAES). O encerramento, das 11h às 13h, contará com café de integração, visita aos serviços oferecidos pela Esalq, conversa com as Coordenações de Cursos de Graduação (CoCs) e apresentação musical organizada pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária.