A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) promove, no domingo, 22 de fevereiro de 2026, a Recepção dos Ingressantes 2026. O evento será realizado das 8h às 13h, no campus da Universidade de São Paulo em Piracicaba, e é voltado aos novos estudantes de graduação e seus acompanhantes.
A programação começa às 8h, no hall de entrada do Edifício Central, com acolhimento dos ingressantes e familiares, entrega de kits e crachás e arrecadação voluntária de donativos. Na sequência, das 8h30 às 10h, acontece a Abertura Institucional, no Salão Nobre do Edifício Central, com apresentação do Coral Luiz de Queiroz e participação de dirigentes do campus, além de representante do Ministério Público, que abordarão temas importantes para a trajetória acadêmica.
Das 10h às 11h, os estudantes participam de uma caminhada guiada pelo campus até o Ginásio de Esportes (SCPRAES). O encerramento, das 11h às 13h, contará com café de integração, visita aos serviços oferecidos pela Esalq, conversa com as Coordenações de Cursos de Graduação (CoCs) e apresentação musical organizada pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária.
Durante o evento, será realizada uma campanha solidária para arrecadação de alimentos não perecíveis. As doações, de caráter voluntário, serão destinadas à Obra Amor de Maria, entidade que atende cerca de 150 pessoas em situação de rua em Piracicaba por meio da oferta diária de refeições. Entre os itens sugeridos estão arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café e farinha.
Além da programação presencial, os ingressantes terão acesso a materiais informativos, como o Manual do Ingressante da USP e conteúdos disponíveis na página oficial da recepção, nos canais institucionais.
Informações e atualizações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial da Esalq no Instagram (@esalq.oficial) e pela página da Recepção dos Ingressantes 2026 (@ingressantesesalq_2026).