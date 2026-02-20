Um vídeo recuperado do celular da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, trouxe novos elementos para a investigação sobre seu desaparecimento e morte, em Caldas Novas (GO). As imagens, divulgadas nesta quinta-feira (19), mostram o momento em que ela é atacada no subsolo do prédio onde morava. De acordo com informações da Polícia Civil, o principal suspeito é o síndico do condomínio, Cléber Rosa de Oliveira.

Daiane desapareceu no dia 17 de dezembro de 2025, após descer até o subsolo para verificar uma suposta queda de energia no edifício. A ausência da corretora mobilizou familiares e amigos, e o caso passou a ser investigado pelas autoridades. Mais de 40 dias depois, o corpo foi localizado em uma área de mata no município.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Segundo a polícia, o síndico confessou participação no crime e foi preso. O filho dele também foi detido, suspeito de colaborar na ocultação de provas. A perícia apontou que a vítima foi morta com dois disparos na cabeça, possivelmente efetuados fora das dependências do prédio. A arma utilizada teria sido uma pistola.