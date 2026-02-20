20 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PREVISÃO DO TEMPO

Piracicaba: calor de 34°C e alerta de temporais no fim de semana

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Banco de imagem
Para o fim de semana, a previsão indica mudanças no tempo, com possibilidade de chuva e temporais isolados.
Para o fim de semana, a previsão indica mudanças no tempo, com possibilidade de chuva e temporais isolados.

A sexta-feira (20) começou com tempo nublado em Piracicaba e temperatura na casa dos 21°C nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e a máxima pode chegar aos 34°C, mantendo a sensação de calor e abafamento. A mínima prevista é de 21°C.

Para o fim de semana, a previsão indica mudanças no tempo, com possibilidade de chuva e temporais isolados. No sábado (21), os termômetros devem variar entre 21°C e 31°C. Há previsão de tempestades em partes da região, o que pode provocar pancadas de chuva mais intensas ao longo do dia.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

No domingo (22), o cenário se mantém semelhante. A máxima prevista é de 30°C e a mínima de 21°C, com possibilidade de tempestade localizada. O calor combinado com a umidade favorece a formação de nuvens carregadas, especialmente no período da tarde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém alertas de chuvas intensas para a região, com risco de ventos fortes, descargas elétricas e pontos de alagamento. A orientação é que a população redobre a atenção em caso de temporais, evitando áreas abertas durante raios e não se abrigando sob árvores.

A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo ao longo dos próximos dias, já que as condições podem sofrer alterações.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários