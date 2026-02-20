A sexta-feira (20) começou com tempo nublado em Piracicaba e temperatura na casa dos 21°C nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e a máxima pode chegar aos 34°C, mantendo a sensação de calor e abafamento. A mínima prevista é de 21°C.

Para o fim de semana, a previsão indica mudanças no tempo, com possibilidade de chuva e temporais isolados. No sábado (21), os termômetros devem variar entre 21°C e 31°C. Há previsão de tempestades em partes da região, o que pode provocar pancadas de chuva mais intensas ao longo do dia.

No domingo (22), o cenário se mantém semelhante. A máxima prevista é de 30°C e a mínima de 21°C, com possibilidade de tempestade localizada. O calor combinado com a umidade favorece a formação de nuvens carregadas, especialmente no período da tarde.