A madrugada desta quarta-feira (18) amanheceu com cheiro de sangue. Quatro homens foram encontrados mortos, jogados na rua Santa Luzia, em frente a uma igreja, com mãos e pés amarrados e marcas de vários tiros pelo corpo — uma execução brutal que escancara o clima de guerra no centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense no RJ.

Três deles eram suspeitos de envolvimento na morte da menina Valentina, de apenas 8 anos, baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto na semana passada. O crime chocou moradores e provocou revolta: a criança estava no carro com o pai, uma Ford Ranger, quando um Toyota Corolla preto encostou ao lado, os criminosos mandaram o pai descer e um disparo atravessou o para-brisa, atingindo a menina na testa. Eles fugiram sem levar nada.