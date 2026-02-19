A madrugada desta quarta-feira (18) amanheceu com cheiro de sangue. Quatro homens foram encontrados mortos, jogados na rua Santa Luzia, em frente a uma igreja, com mãos e pés amarrados e marcas de vários tiros pelo corpo — uma execução brutal que escancara o clima de guerra no centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense no RJ.
Três deles eram suspeitos de envolvimento na morte da menina Valentina, de apenas 8 anos, baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto na semana passada. O crime chocou moradores e provocou revolta: a criança estava no carro com o pai, uma Ford Ranger, quando um Toyota Corolla preto encostou ao lado, os criminosos mandaram o pai descer e um disparo atravessou o para-brisa, atingindo a menina na testa. Eles fugiram sem levar nada.
Na segunda-feira (16), a Justiça já havia decretado a prisão temporária dos três suspeitos, João Vitor Teixeira Araújo, de 19 anos, Lucas Pereira dos Santos Plínio, 25, e Weslley Oliveira de Souza, de 23, mas alguém decidiu agir antes.
Segundo a polícia, a principal suspeita é que a execução tenha sido ordenada pelo Comando Vermelho (CV) para evitar uma ofensiva policial após a enorme repercussão do caso.Agora, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense tenta descobrir quem comandou a matança e se o crime foi, de fato, uma ordem do tráfico.
O caso que já era uma tragédia ganha contornos ainda mais sombrios: a morte de uma criança seguida por uma execução em massa.