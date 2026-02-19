19 de fevereiro de 2026
VÍDEO

'Morreu, já era, ele ameaçou a mãe', gritou homem que matou irmão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais e Wagner Romano
Bruno Henrique da Costa, 36, foi morto a facadas pelo irmão durante uma briga.
 A grave briga entre irmãos que acabou em morte na noite desta quarta-feira (18), aconteceu após Bruno Henrique da Costa, 36,  ameaçar a própria mãe com uma faca no bairro Recreio em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O assassinato aconteceu na rua José Salvador, quando Bruno, em estado alterado começou a xingar a mãe, portando uma faca.Tomado pela raiva, o outro irmão conseguiu pegar o facão e atingiu o rapaz com mais de dez golpes, causando a morte no local. "Se morreu já era, ele ameaçou a mãe de morte. Vou ter que " pagar" pelo que fiz agora", gritou o irmão após ser colocado na viatura da Guarda Civil de Charqueada.

 O Instituto Médico Legal (IML) e a perícia também compareceram para realizar os procedimentos necessários. O corpo foi transportado pela funerária para exame necroscópico.

A motivação do crime será investigada pelas autoridades.

