A grave briga entre irmãos que acabou em morte na noite desta quarta-feira (18), aconteceu após Bruno Henrique da Costa, 36, ameaçar a própria mãe com uma faca no bairro Recreio em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

O assassinato aconteceu na rua José Salvador, quando Bruno, em estado alterado começou a xingar a mãe, portando uma faca.Tomado pela raiva, o outro irmão conseguiu pegar o facão e atingiu o rapaz com mais de dez golpes, causando a morte no local. "Se morreu já era, ele ameaçou a mãe de morte. Vou ter que " pagar" pelo que fiz agora", gritou o irmão após ser colocado na viatura da Guarda Civil de Charqueada.