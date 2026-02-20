Presente em quintais e áreas rurais de diversas regiões do Brasil, a taioba deixou de ser vista apenas como planta ornamental e passou a ganhar destaque na alimentação saudável. Fácil de cultivar e adaptada a climas quentes e úmidos, a hortaliça reúne nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.
A valorização de alimentos tradicionais e menos industrializados também impulsiona o interesse pela folha verde de tamanho avantajado, que combina com preparações simples do dia a dia.
Intestino regulado com mais fibras
Entre os principais benefícios da taioba está o auxílio ao funcionamento intestinal. As folhas concentram entre 2,5 g e 4 g de fibras a cada 100 g cozidas, quantidade relevante para quem enfrenta intestino preso ou consome poucos vegetais na rotina.
As fibras favorecem a formação do bolo fecal, estimulam o trânsito intestinal e contribuem para maior sensação de saciedade. Ao integrar a taioba ao cardápio, em receitas como refogados, sopas e tortas, também é possível ampliar a diversidade alimentar, fator associado ao equilíbrio da microbiota intestinal.
Minerais que ajudam a prevenir câimbras
A hortaliça também se destaca pelo teor de minerais ligados à saúde muscular. Em 100 g cozidas, a taioba pode oferecer:
- 350 mg a 500 mg de potássio
- 100 mg a 150 mg de cálcio
- 30 mg a 40 mg de magnésio
Esses nutrientes participam dos mecanismos de contração e relaxamento muscular, além de colaborarem para o equilíbrio dos líquidos corporais. Quando associados a hidratação adequada e alimentação equilibrada, podem ajudar a reduzir episódios de câimbras e fadiga.
Ferro, vitamina C e suporte ao organismo
Outro ponto relevante é a presença de ferro (1,5 mg a 2,5 mg por 100 g) e vitamina C, combinação que favorece a absorção do mineral e contribui para o transporte de oxigênio no sangue. A taioba ainda fornece proteínas vegetais e carotenóides, relacionados à saúde da pele e da visão.
Os valores nutricionais podem variar conforme o solo, o clima e o preparo, mas reforçam o potencial da planta como alimento funcional.
Cultivo simples e produção o ano todo
A taioba é considerada de fácil manejo. O plantio é feito a partir de rizomas ou pedaços de touceira já brotados, enterrados horizontalmente a cerca de 5 a 10 centímetros de profundidade. O espaçamento recomendado varia entre 50 centímetros e 1 metro.
A planta prefere meia-sombra ou sol filtrado, solo rico em matéria orgânica e umidade constante, sem encharcamento. Regas regulares e adubação orgânica ajudam no desenvolvimento de folhas mais vigorosas.
É fundamental garantir que a muda seja de espécie comestível, já que existem variedades semelhantes que não são próprias para consumo.
Resgate de um alimento tradicional
Em meio à busca por alternativas acessíveis e nutritivas, a taioba ressurge como exemplo de alimento tradicional que pode integrar a rotina alimentar com baixo custo e alto valor nutricional. Do quintal à mesa, a planta esquecida mostra que saúde e simplicidade podem caminhar juntas.