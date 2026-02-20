A valorização de alimentos tradicionais e menos industrializados também impulsiona o interesse pela folha verde de tamanho avantajado, que combina com preparações simples do dia a dia.

Presente em quintais e áreas rurais de diversas regiões do Brasil, a taioba deixou de ser vista apenas como planta ornamental e passou a ganhar destaque na alimentação saudável. Fácil de cultivar e adaptada a climas quentes e úmidos, a hortaliça reúne nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.

Entre os principais benefícios da taioba está o auxílio ao funcionamento intestinal. As folhas concentram entre 2,5 g e 4 g de fibras a cada 100 g cozidas, quantidade relevante para quem enfrenta intestino preso ou consome poucos vegetais na rotina.

As fibras favorecem a formação do bolo fecal, estimulam o trânsito intestinal e contribuem para maior sensação de saciedade. Ao integrar a taioba ao cardápio, em receitas como refogados, sopas e tortas, também é possível ampliar a diversidade alimentar, fator associado ao equilíbrio da microbiota intestinal.

Minerais que ajudam a prevenir câimbras

A hortaliça também se destaca pelo teor de minerais ligados à saúde muscular. Em 100 g cozidas, a taioba pode oferecer: