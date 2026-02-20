20 de fevereiro de 2026
SAÚDE

VEJA a planta esquecida que regula o intestino e combate câimbras

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Suas folhas contêm ferro, cálcio e magnésio importantes para os músculos.
Suas folhas contêm ferro, cálcio e magnésio importantes para os músculos.

Presente em quintais e áreas rurais de diversas regiões do Brasil, a taioba deixou de ser vista apenas como planta ornamental e passou a ganhar destaque na alimentação saudável. Fácil de cultivar e adaptada a climas quentes e úmidos, a hortaliça reúne nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.

A valorização de alimentos tradicionais e menos industrializados também impulsiona o interesse pela folha verde de tamanho avantajado, que combina com preparações simples do dia a dia.

Intestino regulado com mais fibras

Entre os principais benefícios da taioba está o auxílio ao funcionamento intestinal. As folhas concentram entre 2,5 g e 4 g de fibras a cada 100 g cozidas, quantidade relevante para quem enfrenta intestino preso ou consome poucos vegetais na rotina.

As fibras favorecem a formação do bolo fecal, estimulam o trânsito intestinal e contribuem para maior sensação de saciedade. Ao integrar a taioba ao cardápio, em receitas como refogados, sopas e tortas, também é possível ampliar a diversidade alimentar, fator associado ao equilíbrio da microbiota intestinal.

Minerais que ajudam a prevenir câimbras

A hortaliça também se destaca pelo teor de minerais ligados à saúde muscular. Em 100 g cozidas, a taioba pode oferecer:

  • 350 mg a 500 mg de potássio
  • 100 mg a 150 mg de cálcio
  • 30 mg a 40 mg de magnésio

Esses nutrientes participam dos mecanismos de contração e relaxamento muscular, além de colaborarem para o equilíbrio dos líquidos corporais. Quando associados a hidratação adequada e alimentação equilibrada, podem ajudar a reduzir episódios de câimbras e fadiga.

Ferro, vitamina C e suporte ao organismo

Outro ponto relevante é a presença de ferro (1,5 mg a 2,5 mg por 100 g) e vitamina C, combinação que favorece a absorção do mineral e contribui para o transporte de oxigênio no sangue. A taioba ainda fornece proteínas vegetais e carotenóides, relacionados à saúde da pele e da visão.

Os valores nutricionais podem variar conforme o solo, o clima e o preparo, mas reforçam o potencial da planta como alimento funcional.

Cultivo simples e produção o ano todo

A taioba é considerada de fácil manejo. O plantio é feito a partir de rizomas ou pedaços de touceira já brotados, enterrados horizontalmente a cerca de 5 a 10 centímetros de profundidade. O espaçamento recomendado varia entre 50 centímetros e 1 metro.

A planta prefere meia-sombra ou sol filtrado, solo rico em matéria orgânica e umidade constante, sem encharcamento. Regas regulares e adubação orgânica ajudam no desenvolvimento de folhas mais vigorosas.

É fundamental garantir que a muda seja de espécie comestível, já que existem variedades semelhantes que não são próprias para consumo.

Resgate de um alimento tradicional

Em meio à busca por alternativas acessíveis e nutritivas, a taioba ressurge como exemplo de alimento tradicional que pode integrar a rotina alimentar com baixo custo e alto valor nutricional. Do quintal à mesa, a planta esquecida mostra que saúde e simplicidade podem caminhar juntas.

