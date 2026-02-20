De acordo com dados do Downdetector, o volume de notificações disparou em poucos minutos, sinalizando uma queda de grande proporção. Usuários na Europa, América do Sul e Ásia registraram problemas simultaneamente, o que indica um possível colapso sistêmico e não uma falha localizada.

Milhares de usuários da bet365 relataram dificuldades para acessar a plataforma na manhã desta sexta-feira (20), em um episódio que rapidamente ganhou repercussão internacional. A falha atinge tanto o site quanto o aplicativo móvel, impedindo login, registro de novas apostas e operações financeiras, como saques e encerramento antecipado de posições (cash out).

A instabilidade acontece em um período de alto fluxo na plataforma, às vésperas de eventos esportivos relevantes do fim de semana. A impossibilidade de encerrar apostas ao vivo gerou preocupação entre apostadores que acompanhavam partidas em andamento.

Além da interrupção nas apostas, clientes relatam bloqueio total ao saldo disponível e ao histórico de transações, o que amplia o clima de insegurança. Em mercados altamente competitivos, qualquer indisponibilidade prolongada pode provocar migração imediata para concorrentes.

Monitoramento aponta colapso nos servidores

Ferramentas independentes de acompanhamento de serviços digitais indicam que o problema teve início nas primeiras horas do dia. O padrão das reclamações — que inclui mensagens de erro de conexão e falhas gerais no sistema — sugere instabilidade na infraestrutura central.