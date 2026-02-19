Uma briga entre irmãos terminou em tragédia na noite desta quarta-feira (18), no bairro Recreio, em Charqueada, na região de Piracicaba. Segundo testemunhas, a confusão aconteceu na rua José Salvador. Um dos irmãos estaria embriagado e começou a xingar a própria mãe. Durante a discussão, ele estava com um facão nas mãos.

No meio da briga e tomado pela raiva, o outro irmão conseguiu pegar o facão e atingiu o rapaz com vários golpes. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.