Uma briga entre irmãos terminou em tragédia na noite desta quarta-feira (18), no bairro Recreio, em Charqueada, na região de Piracicaba. Segundo testemunhas, a confusão aconteceu na rua José Salvador. Um dos irmãos estaria embriagado e começou a xingar a própria mãe. Durante a discussão, ele estava com um facão nas mãos.
No meio da briga e tomado pela raiva, o outro irmão conseguiu pegar o facão e atingiu o rapaz com vários golpes. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A Polícia Militar e a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) foram acionadas e estiveram na ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) e a perícia também compareceram para realizar os procedimentos necessários.
O autoro foi preso pela GCM e a motivação do crime será investigada. O local ficou tomado por popular em choque com o homicídio na rua.