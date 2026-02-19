19 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TRAGÉDIA FAMILIAR

VÍDEO: Homem mata irmão com 15 facadas em Charqueada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wagner Romano
Após matar o irmão a facadas, o homem foi preso pela GCM de Charqueada.
Após matar o irmão a facadas, o homem foi preso pela GCM de Charqueada.

Uma briga entre irmãos terminou em tragédia na noite desta quarta-feira (18), no bairro Recreio, em Charqueada, na região de Piracicaba. Segundo testemunhas, a confusão aconteceu na rua José Salvador. Um dos irmãos estaria embriagado e começou a xingar a própria mãe. Durante a discussão, ele estava com um facão nas mãos.

LEIA MAIS

No meio da briga e tomado pela raiva, o outro irmão conseguiu pegar o facão e atingiu o rapaz com vários golpes. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar e a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) foram acionadas e estiveram na ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) e a perícia também compareceram para realizar os procedimentos necessários.

O autoro foi preso pela GCM e a motivação do crime será investigada. O local ficou tomado por popular em choque com o homicídio na rua.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários