19 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TIROS NO CARRO

Empresário é baleado no carro e atirador foge de moto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
O empresário foi alvejado no carro em um terreno da família.
O empresário foi alvejado no carro em um terreno da família.

 Um empresário de 37 anos foi baleado na tarde de terça-feira (17), enquanto estava com a esposa em um terreno da família no bairro Jardim Santa Rosa, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba.

O crime aconteceu quando o casal ouviu tiros e tentou sair do local em um carro, mas foi surpreendido por um homem de capacete, que se aproximou e atirou duas vezes.

LEIA MAIS

A vítima foi atingida no pescoço e no tórax, socorrida para a UPA Dona Rosa e depois transferida para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde continua internado. Segundo o hospital, o estado de saúde é estável e não houve necessidade de cirurgia urgente.

A esposa não ficou ferida. O atirador fugiu logo após os disparos e ainda não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil, que tenta descobrir a motivação do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários