Um empresário de 37 anos foi baleado na tarde de terça-feira (17), enquanto estava com a esposa em um terreno da família no bairro Jardim Santa Rosa, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba.

O crime aconteceu quando o casal ouviu tiros e tentou sair do local em um carro, mas foi surpreendido por um homem de capacete, que se aproximou e atirou duas vezes.

