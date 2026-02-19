Um empresário de 37 anos foi baleado na tarde de terça-feira (17), enquanto estava com a esposa em um terreno da família no bairro Jardim Santa Rosa, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba.
O crime aconteceu quando o casal ouviu tiros e tentou sair do local em um carro, mas foi surpreendido por um homem de capacete, que se aproximou e atirou duas vezes.
A vítima foi atingida no pescoço e no tórax, socorrida para a UPA Dona Rosa e depois transferida para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde continua internado. Segundo o hospital, o estado de saúde é estável e não houve necessidade de cirurgia urgente.
A esposa não ficou ferida. O atirador fugiu logo após os disparos e ainda não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil, que tenta descobrir a motivação do crime.