O jovem Leonardo de Souza, 27 anos, foi atropelado na terça-feira (17), por volta das 19h, enquanto atravessava a faixa de pedestres na Rua José Pedro Azzini, em São Pedro. Segundo relatos, o veículo descia a rua e fez uma conversão sem sinalizar com a seta, atingindo-o no meio da travessia.
O impacto deixou Leonardo com ferimentos no braço, na mão e no rosto. O motorista não prestou socorro e fugiu do local. O rapaz informou que o carro envolvido era preto, mas não foi possível anotar a placa.
Atendimento inicial em São Pedro
Após o atropelamento, Leonardo conseguiu voltar para casa, sem perceber a gravidade dos ferimentos. Com a intensificação da dor, procurou atendimento no Hospital Municipal de São Pedro na manhã de quarta-feira (18), por volta das 8h.
Ele permaneceu na emergência durante 8 horas até que exames confirmassem uma fratura no braço, resultando na necessidade de internação e acompanhamento especializado.
Transferência para COT
Na quarta-feira (18), Leonardo foi transferido para a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) de Piracicaba para avaliação especializada e passou a noite lá.
Entre os pacientes transferidos naquele dia estavam também vítimas de um grave acidente na Serra de São Pedro, incluindo pessoas em estado crítico, o que aumentou a demanda sobre os serviços de ortopedia da região.
Cirurgia e recuperação
Na quinta-feira (19), Leonardo passará por cirurgia para reconstrução do úmero, osso do braço atingido. A transferência para o Hospital Fornecedores de Cana, onde será submetido à cirurgia de reconstrução do braço, só ocorreu após cinco horas de espera por ambulância e ele ainda está aguardando atendimento.
Denúncia e fiscalização
Após receber alta, Leonardo pretende registrar boletim de ocorrência contra o motorista que fugiu sem prestar socorro. O caso poderá ser investigado como crime de trânsito por omissão de socorro. Moradores da região reforçam a necessidade de maior fiscalização e respeito à sinalização de pedestres para evitar novos acidentes.