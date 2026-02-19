O jovem Leonardo de Souza, 27 anos, foi atropelado na terça-feira (17), por volta das 19h, enquanto atravessava a faixa de pedestres na Rua José Pedro Azzini, em São Pedro. Segundo relatos, o veículo descia a rua e fez uma conversão sem sinalizar com a seta, atingindo-o no meio da travessia.

O impacto deixou Leonardo com ferimentos no braço, na mão e no rosto. O motorista não prestou socorro e fugiu do local. O rapaz informou que o carro envolvido era preto, mas não foi possível anotar a placa.

Atendimento inicial em São Pedro

Após o atropelamento, Leonardo conseguiu voltar para casa, sem perceber a gravidade dos ferimentos. Com a intensificação da dor, procurou atendimento no Hospital Municipal de São Pedro na manhã de quarta-feira (18), por volta das 8h.