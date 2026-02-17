A manhã foi tensa nesta terça-feira (17) em Piracicaba, com uma história carnavalesca de crime e imprudência digna de novela. Uma mulher, que havia conhecido um homem durante a noite anterior de Carnaval, aproveitou a distração dele e furtou o carro em plena madrugada. O resultado? Uma batida violenta contra o muro de um imóvel na rua Alferes José Caetano, no centro da cidade.
Segundo testemunhas, a mulher pediu que o homem saísse do carro para comprar cigarro em um mercado. Assim que ele desceu, ela assumiu a direção e saiu em disparada. O carro, que já havia sido furtado, acabou destruindo o muro do imóvel, mas, felizmente, a condutora sofreu apenas escoriações leves.
Após a colisão, a tentativa de fuga terminou com a chegada da Polícia Militar, que deteve a mulher. Agora, ela vai responder por furto e pelos danos causados.
O caso deixou moradores e comerciantes assustados e serviu de alerta: uma noite de festa pode terminar em crime e destruição em segundos. Enquanto isso, a polícia investiga todos os detalhes da ousada fuga e do furto do veículo.