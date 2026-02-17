17 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

EM PIRACICABA

Mulher conhece homem no carnaval, furta carro e bate em muro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais
A motorista arrebentou a Captiva em uma edificação no centro de Piracicaba.
 A manhã foi tensa nesta terça-feira (17) em Piracicaba, com uma história carnavalesca de crime e imprudência digna de novela. Uma mulher, que havia conhecido um homem durante a noite anterior de Carnaval, aproveitou a distração dele e furtou o carro em plena madrugada. O resultado? Uma batida violenta contra o muro de um imóvel na rua Alferes José Caetano, no centro da cidade.

Segundo testemunhas, a mulher pediu que o homem saísse do carro para comprar cigarro em um mercado. Assim que ele desceu, ela assumiu a direção e saiu em disparada. O carro, que já havia sido furtado, acabou destruindo o muro do imóvel, mas, felizmente, a condutora sofreu apenas escoriações leves.

Após a colisão, a tentativa de fuga terminou com a chegada da Polícia Militar, que deteve a mulher. Agora, ela vai responder por furto e pelos danos causados.

O caso deixou moradores e comerciantes assustados e serviu de alerta: uma noite de festa pode terminar em crime e destruição em segundos. Enquanto isso, a polícia investiga todos os detalhes da ousada fuga e do furto do veículo.

