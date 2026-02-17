A cena de pânico que tomou conta da Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta segunda-feira (16), deixou motoristas e passageiros em pânico no local. Um veículo modelo Quantum perdeu o controle durante a descida da serra e capotou de forma violenta, com cinco crianças a bordo e deixou um total de nove pessoas feridas — de acordo com a Polícia Militar.

O impacto foi devastador. O carro ficou destruído, e o silêncio da serra foi rompido por gritos e pedidos de socorro. As crianças, presas no veículo após o capotamento, precisaram ser retiradas às pressas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegaram rapidamente ao local.