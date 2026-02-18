Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira. Um ônibus que transportava 13 trabalhadores tombou após perder os freios na conhecida e perigosa Curva do Coxo.

O coletivo vinha de São Carlos quando, ao se aproximar da temida curva, o motorista percebeu uma falha no sistema de frenagem. Sem conseguir controlar o veículo, o ônibus saiu da pista e tombou às margens da via, provocando momentos de pânico entre os passageiros.