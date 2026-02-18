18 de fevereiro de 2026
NA CURVA DO COXO

VÍDEO: Ônibus tomba com 13 trabalhadores na Serra de São Pedro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Após perder o controle, o ônibus tombou na curva do coxo.
Após perder o controle, o ônibus tombou na curva do coxo.

 Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira. Um ônibus que transportava 13 trabalhadores tombou após perder os freios na conhecida e perigosa Curva do Coxo.

O coletivo vinha  de São Carlos quando, ao se aproximar da temida curva, o motorista percebeu uma falha no sistema de frenagem. Sem conseguir controlar o veículo, o ônibus saiu da pista e tombou às margens da via, provocando momentos de pânico entre os passageiros.

De acordo com as informações, duas pessoas foram socorridas em estado grave: o motorista e um dos trabalhadores que estava no veículo. As demais vítimas sofreram ferimentos e receberam atendimento das equipes de socorro que chegaram rapidamente ao local.

A ocorrência causou grande apreensão na região, conhecida pelo alto risco de acidentes. As causas da falha mecânica serão investigadas.

