Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira. Um ônibus que transportava 13 trabalhadores tombou após perder os freios na conhecida e perigosa Curva do Coxo.
LEIA MAIS
- Feminicídio: Mulher era mãe de duas filhas. Autor foi preso.
- Vítima de feminicídio em Rio das Pedras é identificada
O coletivo vinha de São Carlos quando, ao se aproximar da temida curva, o motorista percebeu uma falha no sistema de frenagem. Sem conseguir controlar o veículo, o ônibus saiu da pista e tombou às margens da via, provocando momentos de pânico entre os passageiros.
De acordo com as informações, duas pessoas foram socorridas em estado grave: o motorista e um dos trabalhadores que estava no veículo. As demais vítimas sofreram ferimentos e receberam atendimento das equipes de socorro que chegaram rapidamente ao local.
A ocorrência causou grande apreensão na região, conhecida pelo alto risco de acidentes. As causas da falha mecânica serão investigadas.