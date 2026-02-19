19 de fevereiro de 2026
MUNDO

VÍDEO: filhote órfão emociona ao não desgrudar de sua pelúcia

. O caso aconteceu na cidade de Ichikawa, na província de Chiba, e rapidamente viralizou nas redes sociais pela cena considerada simbólica do período de isolamento do pequeno primata.

Um filhote de macaco comoveu pessoas em vários países após imagens mostrarem o animal abraçado a uma pelúcia depois da morte da mãe em um zoológico no Japão. O caso aconteceu na cidade de Ichikawa, na província de Chiba, e rapidamente viralizou nas redes sociais pela cena considerada simbólica do período de isolamento do pequeno primata.

Chamado Punch, o filhote acabou sendo rejeitado pelo grupo ao qual pertencia após perder a mãe, situação que o deixou separado dos demais animais. Durante esse período, funcionários e visitantes passaram a notar que ele carregava constantemente um macaquinho de pelúcia, comportamento interpretado como uma forma de buscar conforto.

Fotos e vídeos do animal segurando o brinquedo circularam pela internet e despertaram forte reação do público, levantando discussões sobre comportamento social e emocional entre primatas.

A situação mudou quando, na última terça-feira, um macaco mais velho da mesma espécie se aproximou do filhote. O encontro foi registrado pela equipe do zoológico e mostrou o momento em que o animal adulto acolhe Punch com um abraço, gesto entendido pelos tratadores como sinal de aceitação no grupo.

Segundo especialistas, esse tipo de aproximação é importante para a reintegração social do filhote, já que a rejeição inicial pode comprometer o desenvolvimento comportamental. Com o acolhimento, Punch deixou o isolamento e passou a conviver novamente com outros macacos, marcando uma nova fase após o episódio que mobilizou o público.

