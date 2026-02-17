17 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

FEMINICÍDIO

Homem mata mulher a facadas e passa o dia com o corpo na casa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1/Arq
Policiais militares atenderam a ocorrência em Rio das Pedras.

 Um caso de feminicídio foi registrado nesta terça-feira (17), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um indivíduo matou sua companheira com golpes de faca durante uma discussão, ainda no período da manhã, mas só acionou a polícia no começo da noite. O socorro também esteve no local e constatou o óbito.

LEIA MAIS

De acordo com as informações, o crime aconteceu na residência do casal no Jardim Bom Retiro. O autor do feminicídio passou o dia com o corpo da mulher na casa, até acionar a Polícia Militar no começo da noite.

Peritos estiveram no local e, após a conclusão dos trabalhos liberaram o corpo para o transporte ao IML, pela Funerária. O indivíduo foi preso em flagrante, e um boletim foi registrado no Plantão Policial.

