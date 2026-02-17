Um caso de feminicídio foi registrado nesta terça-feira (17), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um indivíduo matou sua companheira com golpes de faca durante uma discussão, ainda no período da manhã, mas só acionou a polícia no começo da noite. O socorro também esteve no local e constatou o óbito.

LEIA MAIS

De acordo com as informações, o crime aconteceu na residência do casal no Jardim Bom Retiro. O autor do feminicídio passou o dia com o corpo da mulher na casa, até acionar a Polícia Militar no começo da noite.