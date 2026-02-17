Um caso de feminicídio foi registrado nesta terça-feira (17), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um indivíduo matou sua companheira com golpes de faca durante uma discussão, ainda no período da manhã, mas só acionou a polícia no começo da noite. O socorro também esteve no local e constatou o óbito.
LEIA MAIS
- Mulher conhece homem no carnaval, furta seu carro e bate em imóvel no centro de Piracicaba
- Criança de 5 anos sofre agressões em casa e pai é detido
De acordo com as informações, o crime aconteceu na residência do casal no Jardim Bom Retiro. O autor do feminicídio passou o dia com o corpo da mulher na casa, até acionar a Polícia Militar no começo da noite.
Peritos estiveram no local e, após a conclusão dos trabalhos liberaram o corpo para o transporte ao IML, pela Funerária. O indivíduo foi preso em flagrante, e um boletim foi registrado no Plantão Policial.