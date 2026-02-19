19 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PRESENÇA ILUSTRE

O ator Matheus Nachtergaele apareceu em bloco de Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Lou Praxedes
Lou Praxedes aproveitou para tirar foto com o ator em Piracicaba
Lou Praxedes aproveitou para tirar foto com o ator em Piracicaba

O Carnaval terminou, mas a lembrança de uma presença ilustre ficou. O ator Matheus Nachtergaele participou de um bloco de rua em Piracicaba e protagonizou um momento que repercutiu nas redes sociais. O encontro ocorreu durante a passagem do Bloco do Amor, na Avenida Beira Rio, na segunda-feira (16).

Entre os foliões estava a designer e estudante de teatro Lou Praxedes, que acompanhava o cortejo com amigos ligados às artes cênicas. Segundo relatos, o ator caminhava logo atrás do grupo quando foi reconhecido, o que gerou surpresa e curiosidade entre quem participava da festa.

Brincadeira inesperada chamou atenção

Durante o desfile, Lou usava um brinquedo que solta bolhas de sabão. Sem perceber, acabou lançando as bolhas na direção do ator, que reagiu com bom humor e comentou que achava a cena bonita. A situação virou motivo de risadas e atraiu a atenção de quem estava por perto.

O artista entrou na brincadeira por alguns instantes e chegou a manusear o brinquedo, reforçando o clima descontraído do encontro. Pessoas que acompanharam a cena disseram que a atitude criou uma interação espontânea no meio do cortejo.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Foto ganhou repercussão nas redes

Após a interação, Lou registrou o momento em uma foto e enviou a imagem ao ator. Pouco depois, ele publicou o clique em suas redes sociais e marcou o perfil da fã, o que ampliou a visibilidade do episódio e gerou comentários de seguidores.

Entrevistados afirmaram que o ator se mostrou acessível e manteve uma postura simples durante toda a conversa, sem se afastar do público que participava do bloco.

Carnaval acabou, mas a lembrança ficou

Mesmo com o encerramento da programação carnavalesca, o encontro passou a simbolizar o espírito do Carnaval de rua: proximidade, surpresa e convivência entre artistas e foliões. Para quem estava no bloco, a presença do ator foi vista como um dos episódios mais curiosos da festa na cidade.

A organização do bloco destacou que momentos assim ajudam a fortalecer a imagem dos eventos de rua e ampliam a visibilidade da cultura popular local.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários