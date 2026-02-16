O domingo (15) marcou o encerramento do fim de semana de Carnaval no Engenho Central, com uma matinê que reuniu famílias e foliões em uma programação diversificada. Música, dança e intervenções artísticas transformaram o espaço em um grande ponto de encontro cultural.
Axé e pagode animam o público
Com a apresentação das atrações pelo palhaço Sossego, a trilha sonora final ficou por conta da cantora Patrícia Ribeiro, que apresentou um repertório voltado ao axé e ao pagode. O público acompanhou as músicas com dança e participação ativa, mantendo o clima de festa até o final do evento.
Dança e circo integram a programação
Além do show musical, a matinê contou com performance de dança da personagem Mona Capivara e apresentações acrobáticas da Companhia de Circo Pé de Lata, que atraíram a atenção de crianças e adultos ao longo da tarde.
Bonecos gigantes e bloco carnavalesco
Os tradicionais bonecos de Olinda circularam pelo espaço interagindo com os foliões e reforçando a identidade popular do Carnaval. A programação também teve a participação do Bloco da Ema, que levou para o público intervenções artísticas com a técnica da perna de pau, ampliando a interação com quem acompanhava a matinê.
Público aprova encerramento
Entrevistados destacaram o caráter familiar do evento e a variedade das atrações. Para os participantes, o encerramento do domingo consolidou o Engenho como espaço de convivência e acesso gratuito à cultura durante o período carnavalesco.