16 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FIM DE SEMANA

Domingo de Carnaval no Engenho termina em clima de festa

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Dony Almeida
O domingo (15) marcou o encerramento do fim de semana de Carnaval no Engenho Central.
O domingo (15) marcou o encerramento do fim de semana de Carnaval no Engenho Central.

O domingo (15) marcou o encerramento do fim de semana de Carnaval no Engenho Central, com uma matinê que reuniu famílias e foliões em uma programação diversificada. Música, dança e intervenções artísticas transformaram o espaço em um grande ponto de encontro cultural.

Axé e pagode animam o público

Com a apresentação das atrações pelo palhaço Sossego, a trilha sonora final ficou por conta da cantora Patrícia Ribeiro, que apresentou um repertório voltado ao axé e ao pagode. O público acompanhou as músicas com dança e participação ativa, mantendo o clima de festa até o final do evento.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Dança e circo integram a programação

Além do show musical, a matinê contou com performance de dança da personagem Mona Capivara e apresentações acrobáticas da Companhia de Circo Pé de Lata, que atraíram a atenção de crianças e adultos ao longo da tarde.

Bonecos gigantes e bloco carnavalesco

Os tradicionais bonecos de Olinda circularam pelo espaço interagindo com os foliões e reforçando a identidade popular do Carnaval. A programação também teve a participação do Bloco da Ema, que levou para o público intervenções artísticas com a técnica da perna de pau, ampliando a interação com quem acompanhava a matinê.

Público aprova encerramento

Entrevistados destacaram o caráter familiar do evento e a variedade das atrações. Para os participantes, o encerramento do domingo consolidou o Engenho como espaço de convivência e acesso gratuito à cultura durante o período carnavalesco.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários