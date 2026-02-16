O domingo (15) marcou o encerramento do fim de semana de Carnaval no Engenho Central, com uma matinê que reuniu famílias e foliões em uma programação diversificada. Música, dança e intervenções artísticas transformaram o espaço em um grande ponto de encontro cultural.

Axé e pagode animam o público

Com a apresentação das atrações pelo palhaço Sossego, a trilha sonora final ficou por conta da cantora Patrícia Ribeiro, que apresentou um repertório voltado ao axé e ao pagode. O público acompanhou as músicas com dança e participação ativa, mantendo o clima de festa até o final do evento.

VER MAIS

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Dança e circo integram a programação