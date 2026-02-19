A escola de samba Acadêmicos de Niterói foi rebaixada para a Série Ouro após terminar na última colocação do Carnaval 2026. A agremiação estreou no Grupo Especial com um enredo sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e obteve duas notas máximas durante a apuração realizada nesta quarta-feira.

Durante o desfile, houve registro de problemas na dispersão. Alegorias ficaram retidas na área destinada à saída das escolas, o que afetou o encerramento da apresentação. Antes de entrar na avenida, a escola também foi alvo de mais de dez ações judiciais que questionavam o conteúdo do enredo, sob a alegação de propaganda eleitoral.

