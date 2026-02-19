A escola de samba Acadêmicos de Niterói foi rebaixada para a Série Ouro após terminar na última colocação do Carnaval 2026. A agremiação estreou no Grupo Especial com um enredo sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e obteve duas notas máximas durante a apuração realizada nesta quarta-feira.
Durante o desfile, houve registro de problemas na dispersão. Alegorias ficaram retidas na área destinada à saída das escolas, o que afetou o encerramento da apresentação. Antes de entrar na avenida, a escola também foi alvo de mais de dez ações judiciais que questionavam o conteúdo do enredo, sob a alegação de propaganda eleitoral.
Saiba mais:
A direção da agremiação afirmou que o tema escolhido foi alvo de contestação por motivos políticos. Na avaliação dos jurados, foram apontadas falhas nos quesitos evolução e acabamento.
O enredo incluiu referências à rampa do Palácio do Planalto e menções ao governo anterior. Após a divulgação do resultado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, o desfile passou a ser citado em debates sobre a presença de temas políticos na avaliação técnica do carnaval.
Representantes ligados ao governo federal e integrantes da oposição se manifestaram sobre o resultado. Parlamentares da base classificaram o desfecho como impacto negativo na repercussão do tema. Já integrantes da oposição associaram o rebaixamento à escolha do enredo levado à avenida.