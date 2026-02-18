O Carnaval de Piracicaba chegou ao fim na noite de ontem, com o último espetáculo realizado no Engenho Central. A apresentação da banda baiana Farofaxé marcou o encerramento oficial do CarnaPira e reuniu foliões que permaneceram até o final, mesmo debaixo de chuva.

A despedida da festa consolidou a edição deste ano como bem animada, reunindo milhares de pessoas ao longo dos dias de programação.

Show relembra sucessos dos anos 90



No palco, a Farofaxé apostou em um repertório recheado de músicas populares da década de 1990, levando o público a cantar e dançar do começo ao fim. O clima foi de nostalgia e alegria, com hits que marcaram gerações e transformaram o Engenho Central em um grande baile a céu aberto.