O Carnaval de Piracicaba chegou ao fim na noite de ontem, com o último espetáculo realizado no Engenho Central. A apresentação da banda baiana Farofaxé marcou o encerramento oficial do CarnaPira e reuniu foliões que permaneceram até o final, mesmo debaixo de chuva.
A despedida da festa consolidou a edição deste ano como bem animada, reunindo milhares de pessoas ao longo dos dias de programação.
Show relembra sucessos dos anos 90
No palco, a Farofaxé apostou em um repertório recheado de músicas populares da década de 1990, levando o público a cantar e dançar do começo ao fim. O clima foi de nostalgia e alegria, com hits que marcaram gerações e transformaram o Engenho Central em um grande baile a céu aberto.
Nem a instabilidade do tempo desanimou os foliões. Mesmo com chuva, o público seguiu firme em frente ao palco, reforçando o espírito de resistência típico do Carnaval.
VEJA MAIS
- Ressaca pós-Carnaval? Entenda o que o álcool faz no corpo
- Carnaval anima Piracicaba nesta terça-feira (17)
- Vírus Nipah pode explodir após o Carnaval no Brasil?
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Presença irreverente anima o público
Outro destaque da noite foi a participação da personagem Mona Capivara, que subiu ao palco e arrancou risadas e aplausos do público. A figura já se tornou símbolo da irreverência local durante a folia e ajudou a manter o clima descontraído até os últimos minutos do evento.
CarnaPira encerra ciclo de festa
Com o encerramento do último show, o CarnaPira fecha oficialmente o período de festas e abre espaço para a retomada da rotina na cidade. Para muitos foliões, o fim do Carnaval representa também o início simbólico do ano de trabalho e compromissos.
A expectativa agora se volta para 2027, quando a folia deve retornar com novas atrações e formatos. Até lá, a lembrança da música, da chuva e da animação do público fica como marca do Carnaval deste ano em Piracicaba.