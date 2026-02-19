O Carnaval terminou, mas a lembrança de uma presença ilustre ficou. O ator Matheus Nachtergaele participou de um bloco de rua em Piracicaba e protagonizou um momento que repercutiu nas redes sociais. O encontro ocorreu durante a passagem do Bloco do Amor, na Avenida Beira Rio, na segunda-feira (16).

Entre os foliões estava a designer e estudante de teatro Lou Praxedes, que acompanhava o cortejo com amigos ligados às artes cênicas. Segundo relatos, o ator caminhava logo atrás do grupo quando foi reconhecido, o que gerou surpresa e curiosidade entre quem participava da festa.

Brincadeira inesperada chamou atenção

Durante o desfile, Lou usava um brinquedo que solta bolhas de sabão. Sem perceber, acabou lançando as bolhas na direção do ator, que reagiu com bom humor e comentou que achava a cena bonita. A situação virou motivo de risadas e atraiu a atenção de quem estava por perto.