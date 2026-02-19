A Marvel Studios começou a aquecer o público para Vingadores: Doomsday com uma série de teasers que revelam pistas sobre o clima e os personagens centrais do próximo grande evento do MCU. Até agora, quatro prévias foram divulgadas, cada uma destacando diferentes núcleos da história e indicando a dimensão épica que o filme pretende alcançar. A tendência é que essa fase de vídeos focados em personagens chegue ao fim, abrindo espaço para trailers completos que devem apresentar melhor a trama principal.
O primeiro teaser aposta em um tom mais emocional ao mostrar Steve Rogers, novamente interpretado por Chris Evans, em um momento longe dos campos de batalha. A cena acompanha o herói chegando a uma fazenda, guardando o uniforme do Capitão América e, logo depois, surgindo com um bebê nos braços uma imagem que sugere mudanças profundas em sua trajetória.
- VEJA MAIS:
- Norueguesa ganha salário de 60mil e 250 dias de folga por ano
- Entenda projeto que mira na raça pitbull em Piracicaba
- Mulher conhece homem no carnaval, furta carro e bate em muro
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Na segunda prévia, o destaque é Thor. Vivido por Chris Hemsworth, o Deus do Trovão aparece em uma fase mais reflexiva, dividido entre responsabilidades familiares e o chamado para a guerra. O vídeo intercala momentos ao lado de Love com uma sequência em que Thor busca orientação de Odin antes de se preparar para o combate.
O terceiro teaser amplia a escala do projeto ao indicar a participação dos X-Men no universo do filme. Professor Xavier e Magneto aparecem rapidamente, mas quem assume o centro das atenções é Ciclope, mostrado liderando uma ofensiva e liberando seus poderes ópticos em uma cena de ação grandiosa.
Já o quarto vídeo foca na união de forças entre Wakanda e o Quarteto Fantástico. A prévia mostra Shuri como Pantera Negra, M’Baku, Namor e o Coisa em meio a uma mobilização militar, sugerindo que alianças inéditas podem ser fundamentais diante da ameaça que se aproxima.
Mesmo ausente nos teasers, o Doutor Destino apontado como figura-chave da nova fase do MCU á teve uma rápida introdução na cena pós-créditos de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos. Na sequência, Sue Storm retorna a uma sala e encontra Victor von Doom próximo do pequeno Franklin Richards. O vilão aparece segurando sua máscara enquanto interage com a criança, mas a cena termina antes de revelar completamente seu rosto, reforçando o mistério em torno do personagem.
Com estreia marcada no Brasil para 17 de dezembro, Vingadores: Doomsday promete ser um dos maiores lançamentos da Marvel nos próximos anos. O primeiro trailer completo ainda não tem data confirmada, mas a expectativa dos fãs é que ele finalmente revele o papel do Doutor Destino e o conflito que deve reunir heróis de diferentes equipes em um confronto de escala global.