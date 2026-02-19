A Marvel Studios começou a aquecer o público para Vingadores: Doomsday com uma série de teasers que revelam pistas sobre o clima e os personagens centrais do próximo grande evento do MCU. Até agora, quatro prévias foram divulgadas, cada uma destacando diferentes núcleos da história e indicando a dimensão épica que o filme pretende alcançar. A tendência é que essa fase de vídeos focados em personagens chegue ao fim, abrindo espaço para trailers completos que devem apresentar melhor a trama principal.

O primeiro teaser aposta em um tom mais emocional ao mostrar Steve Rogers, novamente interpretado por Chris Evans, em um momento longe dos campos de batalha. A cena acompanha o herói chegando a uma fazenda, guardando o uniforme do Capitão América e, logo depois, surgindo com um bebê nos braços uma imagem que sugere mudanças profundas em sua trajetória.

Na segunda prévia, o destaque é Thor. Vivido por Chris Hemsworth, o Deus do Trovão aparece em uma fase mais reflexiva, dividido entre responsabilidades familiares e o chamado para a guerra. O vídeo intercala momentos ao lado de Love com uma sequência em que Thor busca orientação de Odin antes de se preparar para o combate.