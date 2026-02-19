A norueguesa Amalie Lundstad, de 30 anos, chamou atenção nas redes sociais ao revelar detalhes de sua rotina de trabalho em uma plataforma de petróleo no Mar do Norte. Com remuneração mensal que pode chegar a cerca de R$ 60 mil e um regime de escala que garante aproximadamente 250 dias de folga por ano, a profissional descreve a função como próxima de um “emprego dos sonhos”, apesar dos riscos envolvidos.

Formada em química industrial, Amalie atua como técnica de processos e trabalha há quatro anos no setor de operação e monitoramento dos sistemas produtivos da plataforma. O regime de trabalho segue o modelo comum na indústria offshore: duas semanas embarcada seguidas por quatro semanas de descanso, o que resulta em longos períodos livres ao longo do ano.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Quando inicia o turno, a profissional sai de Oslo, viaja de avião até Bergen e, após avaliações médicas obrigatórias, segue de helicóptero até a unidade marítima. Durante o período embarcada, a rotina inclui reuniões de troca de turno, inspeções técnicas nas instalações e organização das atividades operacionais do dia.