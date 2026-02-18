A Câmara Municipal de Piracicaba recebeu e está analisando o Projeto de Lei nº 27/2026, apresentado pela vereadora Alessandra Bellucci, que pretende regulamentar a procriação, reprodução, cruzamento e comercialização de cães da raça Pit Bull e de raças derivadas no município de Piracicaba.

A proposta está em tramitação e será analisada pelos vereadores antes de eventual votação em plenário.

O que o projeto propõe

Segundo o texto, o projeto prevê:

Proibição da procriação, reprodução, cruzamento e comercialização dos cães da raça Pit Bull e de raças relacionadas, como American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier e Staffordshire Bull Terrier, além de cruzamentos com características morfológicas predominantes dessas raças;

Exceção para animais já existentes: cães das raças mencionadas que já vivem na cidade poderão permanecer com seus tutores, desde que sejam cadastrados e castrados no prazo máximo de 180 dias após a lei entrar em vigor;

Castração obrigatória para todos os cães enquadrados na proposta, como forma de controle populacional e prevenção do abandono.

Penalidades em caso de descumprimento