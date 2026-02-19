A pesquisadora brasileira Dra. Tatiana Coelho de Sampaio vem ganhando destaque nacional e internacional por seus estudos na área de medicina regenerativa voltados ao tratamento de lesões na medula espinhal. Professora e chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela lidera há quase três décadas pesquisas sobre substâncias capazes de estimular a regeneração neural e auxiliar na recuperação de movimentos em pacientes com paraplegia e tetraplegia.

O principal foco de sua equipe é a polilaminina, um polímero desenvolvido a partir da laminina, proteína naturalmente presente no organismo humano e essencial para a estrutura dos tecidos. Nos estudos, a substância atua como uma espécie de malha regenerativa aplicada no local da lesão medular, ajudando a proteger células nervosas, estimular a sobrevivência dos neurônios e favorecer a reconexão das fibras nervosas. Por esse potencial, alguns meios de comunicação passaram a chamá-la popularmente de “vacina contra a paralisia”, embora cientificamente o tratamento ainda seja considerado experimental.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A trajetória da pesquisadora começou em 1998, enfrentando os desafios comuns à ciência brasileira, como a busca constante por financiamento e estrutura para pesquisas de longo prazo. Ao longo dos anos, o trabalho avançou com apoio de instituições como FAPERJ, CAPES e parceria com o laboratório Cristália, permitindo que os estudos saíssem da fase teórica e chegassem a testes clínicos iniciais.