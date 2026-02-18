18 de fevereiro de 2026
VÍDEO

Homem passa mal durante caminhada e cai em barranco em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Romano
Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram o homem com escoriações no bairro Pauliceia.
Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram o homem com escoriações no bairro Pauliceia.

  Uma caminhada tranquila pelas ruas do bairro Pauliceia, nesta quarta-feira (18) em Piracicaba, transformou-se em um momento de tensão e desespero.

Um homem de 52 anos sofreu um mal súbito e, em questão de segundos, perdeu o equilíbrio e despencou de um barranco de quase seis metros de altura.

A cena assustou quem passava pelo local — o silêncio da rotina foi rompido pela queda brusca e pela urgência que tomou conta da situação.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros ainda no local, agindo com rapidez para estabilizar a vítima. Apesar do impacto da queda, o homem estava consciente e apresentava escoriações.

Ele foi encaminhado pela Unidade de Resgate à Unidade de Pronto Atendimento Vila Cristina (UPA), onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob cuidados.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

