Um homem de 52 anos sofreu um mal súbito e, em questão de segundos, perdeu o equilíbrio e despencou de um barranco de quase seis metros de altura.

Uma caminhada tranquila pelas ruas do bairro Pauliceia, nesta quarta-feira (18) em Piracicaba, transformou-se em um momento de tensão e desespero.

A cena assustou quem passava pelo local — o silêncio da rotina foi rompido pela queda brusca e pela urgência que tomou conta da situação.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros ainda no local, agindo com rapidez para estabilizar a vítima. Apesar do impacto da queda, o homem estava consciente e apresentava escoriações.

Ele foi encaminhado pela Unidade de Resgate à Unidade de Pronto Atendimento Vila Cristina (UPA), onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob cuidados.