A vítima do feminicídio desta terça-feira (17), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi identificada como Fernanda Meireles Pereira, de 41 anos.
LEIA MAIS
- FEMINICÍDIO: Mulher tinha duas filhas e autor do crime foi preso
- Homem mata ex-mulher a facadas e passa o dia com o corpo na casa
Fernanda foi morta na própria residência, com aproximadamente cinco facadas pelo ex- companheiro, um caminhoneiro de 42 anos. Eles estavam separados, mas houve a discussão que escalou para o feminicídio. Em seguida, ele tentou se matar, perdeu a consciência e só acordou horas depois, quando ligou comunicando o crime.
Fernanda deixou duas filhas, sendo uma criança, foi morta com vários golpes de faca
O socorro e a polícia foram acionados, mas, na chegada à residência, no Jardim Bom Retiro, o óbito da vítima foi constatado. Peritos e a funerária foram chamados para o local e o corpo encaminhado ao IML.
O suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente à delegacia, onde foi instaurado o flagrante. Um boletim de ocorrência foi registrado pela autoridade policial.