18 de fevereiro de 2026
ASSASSINADA

Vítima de feminicídio é identificada

Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais e Pira1/Arq
Fernanda Meireles Pereira deixou duas filhas.
Fernanda Meireles Pereira deixou duas filhas.

 A vítima do feminicídio desta terça-feira (17), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi identificada como Fernanda Meireles Pereira, de 41 anos.

 Fernanda foi morta na própria residência, com aproximadamente cinco facadas pelo ex- companheiro, um caminhoneiro de 42 anos. Eles estavam separados, mas houve a discussão que escalou para o feminicídio. Em seguida, ele tentou se matar, perdeu a consciência e só acordou horas depois, quando ligou comunicando o crime.

 Fernanda deixou duas filhas, sendo uma criança, foi morta com vários golpes de faca

O socorro e a polícia foram acionados, mas, na chegada à residência, no Jardim Bom Retiro, o óbito da vítima foi constatado. Peritos e a funerária foram chamados para o local e o corpo encaminhado ao IML.

O suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente à delegacia, onde foi instaurado o flagrante. Um boletim de ocorrência foi registrado pela autoridade policial.

