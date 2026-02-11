Um vídeo enviado à redação do JP pela leitora Thiagra Karina registra o momento em que moradores acompanham e ajudam o Corpo de Bombeiros de Piracicaba na tentativa de capturar uma capivara com um fio enroscado na região da barriga na noite de terça-feira (10). A cena foi gravada nas imediações da avenida Cruzeiro do Sul e mostra a mobilização de populares enquanto a equipe tenta conter o animal com redes e equipamentos apropriados.

Nas imagens, é possível ver o empenho dos bombeiros e a tensão dos moradores, que observam de perto cada movimento da capivara. Em determinados momentos, populares chegam a auxiliar na contenção, seguindo orientações da equipe. Apesar dos esforços, o animal consegue escapar e, em poucos segundos, corre em direção ao rio.

Segundo informações da Divisão de Proteção Animal da Prefeitura de Piracicaba, o monitoramento ocorre desde o dia 29 de janeiro. A capivara já foi vista diversas vezes na região da avenida Cruzeiro do Sul, mas não permanece por longos períodos no mesmo local. Como vive em grupo e possui ampla área de circulação, o deslocamento constante torna a captura ainda mais complexa.