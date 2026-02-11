Um vídeo enviado à redação do JP pela leitora Thiagra Karina registra o momento em que moradores acompanham e ajudam o Corpo de Bombeiros de Piracicaba na tentativa de capturar uma capivara com um fio enroscado na região da barriga na noite de terça-feira (10). A cena foi gravada nas imediações da avenida Cruzeiro do Sul e mostra a mobilização de populares enquanto a equipe tenta conter o animal com redes e equipamentos apropriados.
Nas imagens, é possível ver o empenho dos bombeiros e a tensão dos moradores, que observam de perto cada movimento da capivara. Em determinados momentos, populares chegam a auxiliar na contenção, seguindo orientações da equipe. Apesar dos esforços, o animal consegue escapar e, em poucos segundos, corre em direção ao rio.
Segundo informações da Divisão de Proteção Animal da Prefeitura de Piracicaba, o monitoramento ocorre desde o dia 29 de janeiro. A capivara já foi vista diversas vezes na região da avenida Cruzeiro do Sul, mas não permanece por longos períodos no mesmo local. Como vive em grupo e possui ampla área de circulação, o deslocamento constante torna a captura ainda mais complexa.
Estratégia exige cautela
De acordo com o veterinário e gerente da Divisão, Mauricio Etechebere, o comportamento naturalmente arredio da espécie exige abordagem cuidadosa. A sedação não é considerada uma alternativa viável neste momento, justamente por causa da proximidade com a água, o que poderia colocar o animal em risco caso ele entrasse no rio sob efeito de anestésico.
Outra possibilidade, como o uso de armadilhas específicas, depende de autorização prévia de órgãos ambientais, entre eles o Ibama, o que inviabiliza a adoção imediata desse recurso. Por isso, as equipes têm apostado em tentativas controladas de captura direta, sempre priorizando a segurança do animal e das pessoas envolvidas.
Mobilização da comunidade
O vídeo evidencia também a participação ativa de moradores, que acompanham as buscas e colaboram com informações sobre os locais onde a capivara é vista. A Prefeitura reforça que o apoio da população é fundamental para o monitoramento e pede que novos avistamentos sejam comunicados à Divisão de Proteção Animal.
Apesar da fuga registrada nas imagens, as buscas continuam. O objetivo é retirar o fio preso ao corpo da capivara e evitar possíveis complicações, garantindo o bem-estar do animal que, nos últimos dias, tem mobilizado atenção e solidariedade na região da avenida Cruzeiro do Sul.