A suspeita de intoxicação alimentar envolvendo funcionários da Hyundai Mobis segue sob acompanhamento do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região e das autoridades sanitárias do município. Desde a última sexta-feira (16), a entidade sindical monitora o caso, que levou à abertura de investigação pela Vigilância Epidemiológica após relatos de mal-estar entre trabalhadores da unidade instalada em Piracicaba.

Sindicato atua desde os primeiros relatos

Segundo o presidente do sindicato, Wagner da Silveira, conhecido como Juca, a atuação permanente da entidade dentro da empresa permitiu que a situação fosse identificada rapidamente. Ele explica que um diretor sindical acompanha rotineiramente o dia a dia da fábrica, o que facilitou o acesso às informações logo após o surgimento dos primeiros sintomas entre os funcionários.

Wagner da Silveira afirma em nota que: “Com a atuação próxima aos trabalhadores a informação chegou de maneira rápida para nós. E desde então, acompanhamos a situação e estamos aguardando a apresentação dos laudos referentes a comida e a água. Inclusive, a água que estava sendo utilizada, vinda do sistema público municipal de abastecimento, foi substituída por água mineral. A medida se deu de maneira emergencial, até aguardar o desfecho do caso”.