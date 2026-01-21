A Vigilância Epidemiológica de Piracicaba confirmou nesta quarta-feira (21) um surto de Doença de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) que afetou 152 trabalhadores da Hyundai Mobis, instalada no Distrito Automotivo da cidade. O número foi fechado após a análise cruzada de dados fornecidos pela empresa e registros de atendimentos médicos realizados desde o último fim de semana.
Casos começaram a surgir após consumo no local
Segundo a Secretaria de Saúde, um surto de DTHA é caracterizado quando duas ou mais pessoas apresentam sintomas semelhantes após ingerirem alimentos ou água de uma mesma origem. Entre os principais sinais relatados pelos funcionários estão diarreia, vômitos e dores abdominais, quadro típico de infecções gastrointestinais associadas à alimentação.
As autoridades sanitárias informaram que amostras clínicas dos colaboradores foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz. Os exames devem apontar se a contaminação está relacionada a bactérias, vírus, parasitas ou toxinas presentes nos alimentos ou na água.
Fiscalização não aponta falhas imediatas
Mesmo com o alto número de pessoas afetadas, a Vigilância Sanitária realizou uma vistoria técnica na unidade industrial e não identificou irregularidades aparentes. O relatório preliminar indica que o restaurante da fábrica apresentava condições adequadas de higiene e seguia as normas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos no momento da inspeção.
Apesar disso, a investigação permanece em andamento. A apuração só será concluída após a divulgação dos resultados laboratoriais oficiais.
Empresa adota medidas preventivas
Em comunicado, a Hyundai Mobis informou que adotou ações preventivas de forma imediata. Entre as medidas estão a desinfecção completa do restaurante interno, a reformulação temporária do cardápio e a checagem dos níveis de cloro em todos os bebedouros da planta industrial.
A empresa também ressaltou que toda a água utilizada na unidade é proveniente exclusivamente da rede pública de abastecimento.
Resultado das análises sai em duas semanas
Além das apurações conduzidas pelos órgãos públicos, a Hyundai Mobis enviou amostras de alimentos e água para um laboratório particular. A previsão é de que os resultados dessas análises fiquem prontos em até duas semanas.
A fabricante afirmou ainda que segue monitorando o estado de saúde dos funcionários afetados e mantém cooperação contínua com a Prefeitura de Piracicaba para identificar a origem do surto e evitar novos casos.