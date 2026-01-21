21 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FORAM 152 CASOS

Surto atinge 152 funcionários da Hyundai Mobis em Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo de internet

A Vigilância Epidemiológica de Piracicaba confirmou nesta quarta-feira (21) um surto de Doença de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) que afetou 152 trabalhadores da Hyundai Mobis, instalada no Distrito Automotivo da cidade. O número foi fechado após a análise cruzada de dados fornecidos pela empresa e registros de atendimentos médicos realizados desde o último fim de semana.

Casos começaram a surgir após consumo no local

Segundo a Secretaria de Saúde, um surto de DTHA é caracterizado quando duas ou mais pessoas apresentam sintomas semelhantes após ingerirem alimentos ou água de uma mesma origem. Entre os principais sinais relatados pelos funcionários estão diarreia, vômitos e dores abdominais, quadro típico de infecções gastrointestinais associadas à alimentação.

As autoridades sanitárias informaram que amostras clínicas dos colaboradores foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz. Os exames devem apontar se a contaminação está relacionada a bactérias, vírus, parasitas ou toxinas presentes nos alimentos ou na água.

VEJA MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Fiscalização não aponta falhas imediatas

Mesmo com o alto número de pessoas afetadas, a Vigilância Sanitária realizou uma vistoria técnica na unidade industrial e não identificou irregularidades aparentes. O relatório preliminar indica que o restaurante da fábrica apresentava condições adequadas de higiene e seguia as normas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos no momento da inspeção.

Apesar disso, a investigação permanece em andamento. A apuração só será concluída após a divulgação dos resultados laboratoriais oficiais.

Empresa adota medidas preventivas

Em comunicado, a Hyundai Mobis informou que adotou ações preventivas de forma imediata. Entre as medidas estão a desinfecção completa do restaurante interno, a reformulação temporária do cardápio e a checagem dos níveis de cloro em todos os bebedouros da planta industrial.

A empresa também ressaltou que toda a água utilizada na unidade é proveniente exclusivamente da rede pública de abastecimento.

Resultado das análises sai em duas semanas

Além das apurações conduzidas pelos órgãos públicos, a Hyundai Mobis enviou amostras de alimentos e água para um laboratório particular. A previsão é de que os resultados dessas análises fiquem prontos em até duas semanas.

A fabricante afirmou ainda que segue monitorando o estado de saúde dos funcionários afetados e mantém cooperação contínua com a Prefeitura de Piracicaba para identificar a origem do surto e evitar novos casos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários