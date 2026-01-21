A Vigilância Epidemiológica de Piracicaba confirmou nesta quarta-feira (21) um surto de Doença de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) que afetou 152 trabalhadores da Hyundai Mobis, instalada no Distrito Automotivo da cidade. O número foi fechado após a análise cruzada de dados fornecidos pela empresa e registros de atendimentos médicos realizados desde o último fim de semana.

Casos começaram a surgir após consumo no local

Segundo a Secretaria de Saúde, um surto de DTHA é caracterizado quando duas ou mais pessoas apresentam sintomas semelhantes após ingerirem alimentos ou água de uma mesma origem. Entre os principais sinais relatados pelos funcionários estão diarreia, vômitos e dores abdominais, quadro típico de infecções gastrointestinais associadas à alimentação.

As autoridades sanitárias informaram que amostras clínicas dos colaboradores foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz. Os exames devem apontar se a contaminação está relacionada a bactérias, vírus, parasitas ou toxinas presentes nos alimentos ou na água.