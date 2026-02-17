A partir das 13h, a Jazz Band se apresenta no calçadão da Rua do Porto, levando música ao vivo até as 15h. A proposta é animar moradores e turistas que aproveitam o espaço para curtir o feriado em clima descontraído.

A programação de Carnaval segue nesta terça-feira (17) em Piracicaba com atrações para diferentes públicos, espalhadas por pontos tradicionais da cidade.

Das 15h às 22h, o Bloco da Ema toma as ruas com concentração na Rua Moraes Barros, 176, e dispersão no Largo dos Pescadores. A expectativa é de grande público ao longo do percurso.

Já das 17h às 22h, acontece a Matinê no Engenho, no Engenho Central, no Palco do Bem-Vindo. A atração é voltada especialmente para famílias e crianças, oferecendo uma opção segura e animada para curtir o Carnaval.

A orientação é que o público participe com responsabilidade, respeitando os espaços públicos e as orientações de segurança.