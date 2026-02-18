Dor de cabeça, boca seca, náusea, mal-estar e aquela sensação de “corpo moído” depois dos blocos de Carnaval são sintomas clássicos da ressaca. O quadro é resultado de uma combinação de processos inflamatórios, metabólicos e neurológicos provocados pelo álcool no organismo.

Quando a bebida é ingerida, o etanol é metabolizado no fígado e transformado em acetaldeído, uma substância tóxica que contribui para o mal-estar. O fígado consegue processar, em média, meia a uma dose por hora, mas os efeitos inflamatórios podem durar entre 12 e 24 horas, dependendo da quantidade ingerida e das condições de saúde da pessoa.

No cérebro, o álcool interfere em neurotransmissores e estimula a liberação de citocinas inflamatórias, o que explica sintomas como dor de cabeça, sensibilidade à luz, irritabilidade e fadiga. Além disso, a bebida fragmenta o sono e reduz sua qualidade, fazendo com que a pessoa acorde cansada mesmo após várias horas na cama.