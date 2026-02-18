O Assaí Atacadista está com 28 vagas abertas em Piracicaba (SP) para contratação imediata. As oportunidades contemplam cargos efetivos e também vagas para o programa Jovem Aprendiz, abrangendo diferentes setores da loja.
As posições disponíveis incluem açougueiro(a), auxiliar de açougue, atendente de loja, atendente de cafeteria e padaria, operador(a) de empilhadeira, operador(a) de loja, operador de caixa, repositor/estoquista, conferente, fiscal de prevenção de perdas e aprendiz operador de caixa. Algumas funções são destinadas à unidade Nova América.
A empresa busca profissionais com perfil colaborativo, comprometidos com atendimento ao cliente e interessados em crescimento profissional no varejo. Para cargos operacionais, é exigido ensino fundamental ou médio completo, conforme a função. Já para o programa de aprendizagem, é necessário estar cursando ou ter concluído o ensino médio.
Benefícios oferecidos
O pacote de benefícios inclui:
Assistência médica e odontológica;
Vale-compras Assaí;
Refeição no local de trabalho;
Vale-transporte;
Extensão da licença-maternidade;
Parcerias com academias (Wellhub e TotalPass);
? Plano de carreira
O Assaí destaca que investe no desenvolvimento interno e prioriza promoções, oferecendo oportunidades de crescimento profissional.
Com mais de 50 anos de atuação no país, a rede conta com mais de 300 lojas e cerca de 88 mil colaboradores. A companhia reforça que valoriza diversidade, inclusão e respeito às diferenças como pilares da sua cultura organizacional.
Como se candidatar
Os interessados devem realizar a inscrição pela plataforma Gupy, onde é possível consultar os requisitos detalhados e acompanhar as etapas do processo seletivo.
As vagas podem ser preenchidas conforme a demanda, por isso a orientação é que os candidatos realizem o cadastro o quanto antes.