O Assaí Atacadista está com 28 vagas abertas em Piracicaba (SP) para contratação imediata. As oportunidades contemplam cargos efetivos e também vagas para o programa Jovem Aprendiz, abrangendo diferentes setores da loja.

As posições disponíveis incluem açougueiro(a), auxiliar de açougue, atendente de loja, atendente de cafeteria e padaria, operador(a) de empilhadeira, operador(a) de loja, operador de caixa, repositor/estoquista, conferente, fiscal de prevenção de perdas e aprendiz operador de caixa. Algumas funções são destinadas à unidade Nova América.

A empresa busca profissionais com perfil colaborativo, comprometidos com atendimento ao cliente e interessados em crescimento profissional no varejo. Para cargos operacionais, é exigido ensino fundamental ou médio completo, conforme a função. Já para o programa de aprendizagem, é necessário estar cursando ou ter concluído o ensino médio.