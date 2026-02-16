A abertura será no sábado (21), com o Encontro de Amigos Colecionadores de Miniaturas, na Praça de Eventos 2, em frente à Havan, no Limeira Shopping. A atividade propõe a troca de experiências entre participantes e a exposição de peças que reproduzem modelos históricos e veículos icônicos em versões detalhadas. O público poderá observar de perto as coleções, conversar com os colecionadores e conhecer curiosidades sobre o universo das miniaturas.

Os apaixonados por motores e relíquias sobre rodas têm programação especial neste fim de semana, perto de Piracicaba. O “Final de Semana do Automobilismo” acontece em Limeira, com uma série de atividades voltadas a colecionadores e admiradores de veículos clássicos.

No domingo (22), das 9h às 13h, ocorre o Encontro de Carros Antigos, no estacionamento, em frente à entrada principal, próximo às árvores. A atividade celebra o antigomobilismo, movimento que preserva e valoriza automóveis clássicos, reunindo modelos que marcaram época e ainda despertam admiração por onde passam. Além da exposição dos veículos, o encontro contará com animação da banda Mandrake´s, reforçando o clima nostálgico e familiar da manhã. A organização é da Fadel Eventos, e proprietários interessados em expor seus carros podem entrar em contato pelo telefone (19) 98441-9035.

A programação continua a partir de segunda-feira (23), quando uma exposição de carros antigos ficará aberta ao público por duas semanas na Praça de Eventos 2. Os visitantes poderão conferir informações sobre cada modelo e registrar fotos ao lado de verdadeiras “relíquias” do automobilismo.

O evento acontece no Limeira Shopping, localizado na Avenida Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo, em Limeira. O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 22h. A iniciativa oferece uma opção de lazer diferente na região, reunindo fãs de todas as idades em torno de uma paixão que atravessa gerações.

