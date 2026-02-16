Os apaixonados por motores e relíquias sobre rodas têm programação especial neste fim de semana, perto de Piracicaba. O “Final de Semana do Automobilismo” acontece em Limeira, com uma série de atividades voltadas a colecionadores e admiradores de veículos clássicos.
VEJA MAIS:
- Blocos, matinê e jazz animam domingo de carnaval em Piracicaba
- Domingo de Carnaval no Engenho termina em clima de festa
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A abertura será no sábado (21), com o Encontro de Amigos Colecionadores de Miniaturas, na Praça de Eventos 2, em frente à Havan, no Limeira Shopping. A atividade propõe a troca de experiências entre participantes e a exposição de peças que reproduzem modelos históricos e veículos icônicos em versões detalhadas. O público poderá observar de perto as coleções, conversar com os colecionadores e conhecer curiosidades sobre o universo das miniaturas.
No domingo (22), das 9h às 13h, ocorre o Encontro de Carros Antigos, no estacionamento, em frente à entrada principal, próximo às árvores. A atividade celebra o antigomobilismo, movimento que preserva e valoriza automóveis clássicos, reunindo modelos que marcaram época e ainda despertam admiração por onde passam. Além da exposição dos veículos, o encontro contará com animação da banda Mandrake´s, reforçando o clima nostálgico e familiar da manhã. A organização é da Fadel Eventos, e proprietários interessados em expor seus carros podem entrar em contato pelo telefone (19) 98441-9035.
A programação continua a partir de segunda-feira (23), quando uma exposição de carros antigos ficará aberta ao público por duas semanas na Praça de Eventos 2. Os visitantes poderão conferir informações sobre cada modelo e registrar fotos ao lado de verdadeiras “relíquias” do automobilismo.
O evento acontece no Limeira Shopping, localizado na Avenida Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo, em Limeira. O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 22h. A iniciativa oferece uma opção de lazer diferente na região, reunindo fãs de todas as idades em torno de uma paixão que atravessa gerações.
SERVIÇO
Final de Semana do Automobilismo
Encontro de Amigos Colecionadores de Miniaturas
- Sábado (21)
- Praça de Eventos 2 (em frente à Havan)
Encontro de Carros Antigos
- Domingo (22)
- Das 9h às 13h
- Estacionamento, em frente à entrada principal
Exposição de Carros Antigos
- A partir de segunda-feira (23), por duas semanas
- Praça de Eventos 2
Local: Limeira Shopping
Endereço: Av. Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo – Limeira/SP
Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 22h