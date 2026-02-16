A vereadora Alessandra Bellucci apresentou o Projeto de Lei nº 27/2026, que propõe a proibição da procriação, reprodução, cruzamento e comercialização de cães da raça Pit Bull e suas variações no município de Piracicaba. A iniciativa tem como objetivo prevenir o abandono de animais, reduzir o sofrimento e melhorar a gestão dos abrigos municipais, que enfrentam superlotação e dificuldades de adoção dessas raças.

O projeto inclui na lista de restrições as raças American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier e quaisquer cães resultantes de cruzamentos que apresentem características morfológicas predominantes dessas raças.

Segundo a vereadora, os animais já existentes não serão apreendidos nem sacrificados, mas deverão ser cadastrados junto ao órgão municipal, submetidos à castração obrigatória em até 180 dias e mantidos sob guarda responsável, observando normas de segurança, bem-estar animal e controle sanitário.